"Star Wars: Han Solo" trajo de regreso a inesperado personaje | SPOILER

Antes de su estreno, "Han Solo: Una historia de Star Wars" reveló escasos detalles de la trama. Solo se supo que el protagonista llevaría a cabo su primera gran misión. Ahora que la cinta ya está en cartelera, los aficionados fueron testigos de una gran sorpresa.

A continuación, spoilers de "Han Solo: Una historia de Star Wars":

Tras la muerte del villano de turno, Dryden Voss (Paul Bettany), Qi'ra (Emilia Clarke) toma la responsabilidad de informar al jefe de la organización criminal Crimson Dawn que el plan para robar el codiciado combustible coaxium falló y que solo ella ha sobrevivido.

Entonces el líder revela su identidad: Darth Maul, quien fue visto en cines por última vez en la película "Star Wars: The Phantom Menace" (1999). Él da a entender que los planes para la organización aún no terminan, planes en los que Qi'ra estará involucrada.

Darth Maul, tal y como apareció en la serie "Star Wars: Rebels". (Fuente: Lucasfilm) difusión

Darth Maul, uno de los villanos más populares de la saga, no murió cuando Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) lo corta en dos con un sable láser. Como se reveló en la serie animada "Star Wars: The Clone Wars", sobrevivió con ayuda de su hermano, Savage Opress.

Darth Maul muere definitivamente en "Star Wars: Rebels", serie animada que se desarrolla ocho años después de "Han Solo". El responsable de acabar con el personaje fue, nuevamente, Obi Wan Kenobi, quien vive en Tatooine como guardián del joven Luke Skywalker.

De acuerdo a un artículo de Vanity Fair, la inclusión de Darth Maul en "Han Solo: Una historia de Star Wars" es un gran paso en el la construcción de un universo interconectado con historias que, si bien son canónicas, nunca habían tenido tanta relevancia en la pantalla grande como ahora.

DATO

El episodio IX de "Star Wars" llega a los cines en 2019. Tras ello, Lucasfilm tiene entre manos dos series de películas adicionales producidas respectivamente por Rian Johnson ("The Last Jedi") y el dúo David Benioff y D.B. Weiss ("Game of Thrones").