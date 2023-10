“Jorge (Guerra) me llamó una noche para decirme que también había sido convocado para protagonizar ‘Romeo y Julieta’ y ‘Hamlet” en Cuéntame Shakespeare. Me dijo: ‘Si no quieres, no acepto, porque entiendo que ya trabajamos todo el día. Obviamente, le dije que sí quiero, que estoy feliz de que trabajemos juntos ahora también en el teatro”, cuenta Karime Scander. Desde este sábado, 22 de octubre, los actores, además de dar vida a Jimmy Gonzales y Alessia Montalbán Smith en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, interpretarán a una de las parejas más famosas del clásico de la literatura atemporal universal del dramaturgo inglés William Shakespeare.

Como parte de las celebraciones por los 25 años de la Asociación Cultural Diez Talentos, Bruno Odar inicia una nueva temporada de Cuéntame Shakespeare. Esta vez con las adaptaciones de “Romeo y Julieta” y “Hamlet”, ambas tendrán a Guerra y a Scander en los roles principales.

“Estos cuentos tienen como objetivo difundir las obras más destacadas del autor más grande de todos los tiempos, con un lenguaje cercano a niños y jóvenes. Son tragicomedias. De hecho, le digo a Karime que cuando mueran Romeo y Julieta, algún niño gritará el nombre de los personajes de la serie: ‘¡No te Mueras, Jimmy!. ¡No te mueras, Alessia!”, comenta Odar Galindo entre risas.

“Cuando hice ‘Otelo’ y ‘Macbeth’, mis primeras adaptaciones, me di cuenta que tanto los niños como los papás se divierten porque las obras de Shakespeare, además de trágicas, son entretenidas. Con estas versiones divertidas, buscamos que el público familiar se acerque a sus obras, conozca su trabajo, sepa quién fue él”, añade el actor.

Bruno Odar, dirige "Romeo y Julieta" y "Hamlet”. (Foto: Tondero)

Drama de amor

En la trágica historia de amor de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, además de Guerra y Scander, actúan Jorge Moretti y Christian Suito. Esos últimos a través de cambios de vestuario y máscaras, interpretan a varios personajes, incluso a femeninos.

“Hay dinamismo y química, pese a ser la primera vez que hago esta obra. Como trabajamos también en la serie, nos entendemos bastante bien”, destaca Guerra.

“En mi caso ya había interpretado a Julieta en Cuéntame Shakespeare. Fue la primera obra teatral que hice en mi vida. Ha sido lindo retomarla. El personaje evolucionó, creció con los años. Ahora la veo con otros ojos. Sabe lo que quiere y no se deja manipular”, comenta la actriz.

Jorge Guerra y Karime Scander protagonizan "Romeo y Julieta". (Foto: Rupa Flores @rupachay)

Tragedia de venganza

En “Hamlet”, además de los actores de “Al fondo hay sitio”, participan Jorge Moretti, Elena Castillo, Fer Reyna, Christian Suito y Erick Herrera.

“Ofelia, el personaje que interpreto en esta obra, es completamente nuevo para mí. Vendría a ser la contraposición de Julieta. Es sumiso, obedece todo lo que le dice el padre”, manifiesta Karime.

“Tratar de encontrar el lado divertido a momentos complejos ha sido un reto para mí. Hasta ahora no concibo cómo Bruno convirtió a Hamlet en una obra para niños. El texto es duro, hay muerte y oscuridad. La psicología del personaje es compleja. Me cuesta encontrar su nivel de locura, esa disociación de la realidad. Pero como me encanta divertirme, voy a tratar de hacer eso aunque sea una historia desgarradora”, aclara Guerra.

Con gran empatía, Bruno Odar ha conseguido que historias como estas, de drama, muerte, venganza y odio, lleguen a un público infantil de forma divertida y entretenida. Ha logrado que los niños vean estas historias con ojos de tragicomedia.

“No dejamos que el público, sobre todo los niños, se envuelvan en la tragedia sino que sepan que es una obra, que están actuando, que es cuento. Roberto Gómez Bolaños es mi gran inspiración para hacer ‘Cuéntame Shakespeare’. Gracias a él muchos niños nos culturizamos. Presentaba, por ejemplo, Don Juan Tenorio, con gags, hablando como mexicanos. Aprendíamos y a la vez nos divertíamos. Y eso es lo que busco con estas obras”, finaliza.

(Foto: Rupa Flores @rupachay)

“Romeo y Julieta” Temporada: 22 y 29 de octubre, 05 y 12 de noviembre Hora: 04:00 p.m. Lugar: Sala Alzedo (Jr. Huancavelica 251, Lima)