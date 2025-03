“Quiero seguir la misma línea de lealtad de Peter”, afirma el actor. “Es una gran responsabilidad, porque varios actores han interpretado este rol y todos lo han hecho excelente. Mi reto es estar a la altura y, sobre todo, cumplir con el verdadero propósito: divertir y entretener”, añade.

Moyo no llegó directamente a la casa Maldini. Su debut en “Al fondo hay sitio” fue en abril del 2023, interpretando a un guachimán del restaurante Francesca’s. “Fueron tres capítulos muy divertidos. Interactué con Giovanni Ciccia, que es un genio”, recuerda. Poco después, su personaje, Lucio, se convirtió en mozo del restaurante, rol que mantuvo durante todo el 2024 con escenas cargadas de humor. Pero el gran salto llegó este año: Lucio pasó de atender mesas a servir en la mansión de los Maldini.

“Cuando era mozo, tuve una escena con Peter en la que me dio su famosa cachetada en Francesca’s. En ese episodio, recibí como tres cachetadas. Adolfo es un maestro”, refiere.

André Moyo, actor que interpreta al mayordomo Lucio en "Al fondo hay sitio". (Foto: Britanie Arroyo)

El personaje de Moyo tiene una historia peculiar. Fue Jorge Sánchez, el director de casting de “Al fondo hay sitio”, quien lo descubrió en el teatro, en el 2023, mientras el actor protagonizaba la obra “Fantasma”. “Cuando terminó la función, me dijo que le pareció muy gracioso lo que hice y me propuso para la serie”, cuenta. Así nació Lucio, primero en el teatro, luego como guachimán y ahora como mayordomo.

Sin embargo, su llegada a la casa Maldini trajo nuevos retos para el actor. “Tengo que adaptarme a una serie con más de 10 años de historia, donde todos se conocen bien. Mi trabajo es subirme a la ola y dejarme llevar por lo que dicen el director y mis compañeros, que son unos tromes”, confiesa.

Convertirse en el mayordomo de los Maldini implica más que atender la casa. “Ahora Lucio tiene dos jefes: Diego Montalbán y Francesca Maldini. Y vive con el miedo de perder su trabajo porque este es su único sustento”, admite. Además, su personaje se siente responsable del bienestar de Francesca. “Hay una urgencia de hacer las cosas bien. Soy el hacendoso, el que todo lo debe hacer perfecto”, asegura.

Si bien Peter McKeyln dejó una huella imborrable en la serie, Moyo no busca imitarlo, pero sí rescatar su esencia. “Jamás intentaría emular lo que hizo Adolfo Chuiman, pero sí me gustaría acercarme a lo que él construyó: un personaje movido por la lealtad y el cariño”.

Amor por el arte

Desde que asumió el rol de mayordomo, Moyo ha sentido el cariño del público. “En la calle me llaman Lucio y me abrazan, sobre todo los chicos. En provincias, como en Arequipa, la gente me pide fotos. ‘Al fondo hay sitio’ es la serie más vista del Perú”, dice con emoción.

Su amor por la actuación nació en el 2009, cuando a los 17 años descubrió el teatro tras un paso frustrado por la facultad de Derecho. “No me encontré en la universidad, jalaba cursos. Probé actuando solo para probar y me di cuenta de que era el único lugar donde podía ser responsable en algo”, cuenta. Desde entonces, ha participado en más de 200 obras teatrales, en varias series de televisión y películas.

Del teatro a la pantalla chica

Su llegada a la televisión fue progresiva. Empezó como extra en producciones de Michelle Alexander en el 2010, hasta que en 2014 obtuvo su primer coprotagónico en la serie de Latina “Goleadores “, donde interpretó a Lolo Fernández. “Fue emocionante. No soy de Universitario, pero amo el fútbol. De hecho, casi me dedico a ser arquero, jugué en menores de Cristal”, revela.

El futuro de Lucio

Para Moyo, Lucio aún tiene mucho por ofrecer y sigue en proceso de crecimiento. “Me gustaría que gane la confianza de Francesca y la ayude a encontrar lo que aún le falta: felicidad”, confiesa. Aunque varios mayordomos han pasado por “Al fondo hay sitio”, está decidido a dejar huella en la icónica mansión.