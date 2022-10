Cuatro libros sobre un escritorio, una lámpara verde, un sillón y el talento inagotable de Alberto Isola. Esos elementos bastan para escenificar una obra que emociona, divierte y conmueve a la vez, y que nos permite reencontrarnos con los versos de un puñado de poetas universales, desde nuestro recordado César Vallejo hasta Fernando Pessoa; o desde Leopoldo Lugones a Edward Cummings, pasando por Paul Verlaine y Pablo Neruda. La historia es sencilla: un maduro bibliotecario se dispone a dar una conferencia sobre la relación entre la lluvia y la literatura, pero frente al escenario descubre que ha perdido sus apuntes. Nervioso y sin saber qué hacer, decide improvisar.

El texto original de "Conferencia sobre la lluvia" pertenece al escrito mexicano Juan Villoro, quien también estuvo comprometido con el montaje de la obra. / Renzo Salazar

Sin embargo, a medida que avanza en su discurso, descubrimos que no solo está hablando de libros, sino nos está revelando secretos de su propia vida, a la vez que lanza algunos dardos contra la escena cultural y critica la figura del intelectual en el mundo contemporáneo. Mientras escuchamos los estruendos de una tormenta, él descubre que en realidad los libros han terminado por desordenar su propia existencia.

Detrás de este personaje y de esta historia llamada Conferencia sobre la lluvia —cuyo texto original pertenece al escritor mexicano Juan Villoro— está la versatilidad de Alberto Isola, quien después de 50 años de carrera, ha decidido realizar su primer monólogo. ¿Por qué no lo había hecho antes? “Te voy a dar dos respuestas y las dos son verdaderas —responde Isola—, primero, lo que a mí me gusta del teatro es el convivio, pero no solo el convivio con el público, sino con la gente en el escenario. Y segundo es que me daba pánico porque estás ahí absolutamente expuesto… pero he descubierto que me encanta hacerlo y creo que es una experiencia buenísima, pues me siento muy bien acompañado por Marco y todo el equipo”. Isola se refiere a Marco Mühletaler, quien fue su alumno y ahora lo dirige en esta nueva aventura: “Yo llegué al texto de la obra por él —dice el director—, pues todos los que hemos sido sus alumnos y ahora somos sus amigos sabemos que Alberto es una biblioteca. Siempre nos va iluminando con nuevos materiales. Un día me dijo lee esto, en algún momento debemos hacerlo”.

El monólogo Conferencia sobre la lluvia fue montado hace dos años en streaming durante la pandemia, pero esta es vez es distinto, pues el teatro vuelve a la ansiada presencialidad. Y en el escenario, Isola se mueve como pez en el agua. Camina de un lado hacia otro, hace pausas, dramatiza, modula los tonos de voz, y nos va conduciendo por una historia intensa. Por un momento, él es ese bibliotecario solitario que ha sabido vivir entre libros, pero no entre seres humanos, y que ha mantenido una relación difícil con las dos mujeres que amó. “Me pasó una cosa bien curiosa —comenta Isola—, yo no tenía una imagen muy clara del personaje, pero cuando comencé a memorizar el texto, este fue surgiendo de ahí, de la forma cómo habla, de las palabras que utiliza, es un erudito pero con sentimientos muy primarios”.

Isola es dirigido por Marco Mühletaler, quien previamente fue su alumno. / Renzo Salazar

Un nuevo comienzo

Mühletaler cuenta que el propio Juan Villoro, quien acaba de ganar el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2022, estuvo comprometido con el montaje de la obra a través del Zoom: “fue muy generoso con nosotros, incluso cuando tuvimos que hacer pequeñas adaptaciones del mexicano al peruano, él nos ayudaba, buscaba sinónimos. Fue un gusto y un honor tenerlo al costado”.

En lo personal para Isola este montaje significa una experiencia única, “un regalo”, dice, por sus 50 años como actor, aunque revela que cuando sube al escenario trata de no pensar en eso: “Sino me quedo sin letra… Una de las cosas que más me gusta de esta etapa es la posibilidad de hacer cosas que nunca imaginé con quienes han sido mis alumnos y ahora son profesionales completos. Lo que yo quiero hacer de ahora en adelante, en el tiempo que me quede, es seguir con esto, descubrir autores nuevos, trabajar con otras personas, arriesgar más. A mí la celebración me produce un poco de miedo porque uno tiene la intuición de que algo se va a cerrar, por eso prefiero pensar más bien que se están abriendo nuevas puertas y eso me gusta más. Aunque igual me muero de miedo, tiemblo cuando salgo a escena y eso también es bueno, pues él día que deje de temblar, voy a preocuparme”.

Y en la obra, la imagen del conferencista es también la del actor: ese performer que sale al escenario sin saber que contratiempos tendrá que vencer para revelar su propia historia. Es la magia que solo surge en la propia experiencia del teatro, entre el escenario y el público.