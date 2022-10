En conversación con El Comercio, el también actor dijo que escribió “Un maldito secreto” con la intención de abrir un tema de discusión sobre los problemas que suceden en el país. “Son temas que me interesan muchísimo. Vivimos en un país en el que, si chocamos con el carro con alguien o tenemos algún problema en el tráfico, lo primero que se nos ocurre en la cabeza decirle al otro es ´cholo´, ´negro´, es lo primero que se nos ocurre decir. Nos basamos en el tema racial, social, socioeconómico para poder ventilar nuestras diferencias y nuestras carencias”, reconoce.

Asimismo, asegura que está presente el tema de la jerarquía hacia las minorías. “No podemos conversar en este país, solamente podemos discutir y que de alguna manera todos nos sentimos superiores al otro”, asegura.

Hacer un guion de teatro en rima fue otra de las complicaciones que, aunque el propio Miyashiro se lo impuso, no evitó el drama de tener que escribir cada línea durante alrededor de un año junto a su hijo mayor Adrián y Marco Paulo Meléndez, hijo de Jimena Arroyo, una de las protagonistas.

“Hemos tenido un proceso de dramaturgia complicado porque la obra es en rima, que es algo que usé como recurso porque la obra dice cosas muy duras, cosas terribles y siento que con las rimas se pueden escuchar un poquito menos graves y pueden llegar de manera más profunda. (…) La rima te da una dificultad, pero a la vez te da un camino y el camino es que algunas cosas que dices no suenan tan graves y se pueden escuchar”, aseguró.

"Un maldito secreto" tendrá sus últimas cuatro funciones este fin de semana en el Nuevo Teatro Julieta. (Foto: Renzo Salazar para El Comercio) / Renzo Salazar

Antes de incluso tener el guion terminado, Aldo empezó con la convocatoria de los actores. Él ya tenía a los candidatos ideales para cada papel y, para su suerte -según asegura-, todos les dijeron que “sí” en la primera llamada. “De verdad para mí es una alegría, es un signo de confianza del actor de que vamos a hacer algo bueno y qué me voy a esforzar con ellos por hacer algo bueno”, agregó.

Dirigir a un grande

Para el elenco de “Un maldito secreto”, Aldo convocó a Ximena Arroyo, David Carrillo, Sylvia Majo, Cindy Diaz, Gilberto Nué, Marcos Vicuña, Erick Martínez, Mikael Miyashiro y Reynaldo Arenas. Este último, tal como reconoce Miyashiro, es una eminencia del teatro y le alegra dirigirlo sobre las tablas del Nuevo Teatro Julieta.

Si bien es cierto que Arenas tiene una vasta experiencia dentro de la actuación, Miyashiro confiesa que, al momento de dirigirlo, parece un actor nuevo porque simplemente asiente ante cualquier indicación que se le da. “Reynaldo es un maestro y todos lo queremos muchísimo. Es un tipo super unido y super aterrizado, con los pies bien en el suelo a pesar de lo que significa para el país. (…) Dirigirlo es un placer porque es como si fuese un actor que comienza. Nunca replica nada, nunca te dice nada, siempre está atento, siempre se deja guiar. Yo soy muy cuidadoso con él porque se lo merece, porque merece todo nuestro respeto y admiración. Es un encanto”, asegura.

Reynaldo Arenas en el escenario de "Un maldito secreto", proyecto que aceptó tras la llamada de Aldo Miyashiro. (Foto: Renzo Salazar para El Comercio) / Renzo Salazar

Por otro lado, Aldo Miyashiro ha tenido la oportunidad de dirigir a Mikael, su hijo con Érika Villalobos, en su debut como actor. “Hemos querido desanimarlo, pero él, terco, quiere ser actor. Que tu hijo debute contigo es muy emocionante. A veces me tengo que salir que camerino porque me da ganas de llorar, o sea me de verlo ahí, defendiéndose solito ya a los 17 años, me alegra muchísimo ”, reconoce con un particular brillo de orgullo en los ojos que se puede apreciar a través de la cámara.

“La taquilla se divide por puntaje. Él es el que menos puntaje tiene, es decir, es el que menos gana de todos. Pero está contentísimo. Está muy emocionado. Es un chico muy bueno, muy bien formado por su mamá, por toda la familia. Es un chico que es muy noble, está aprendiendo y que bueno quiere ser actor”, puntualizó.

Con tan solo 17 años, Mikael Miyashiro sabe que quiere seguir los pasos de sus padres y ser actor. (Foto: Renzo Salazar para El Comercio) / Renzo Salazar

En el primer ensayo, el elenco tuvo recién la oportunidad de leer el guion completo. Aldo nos cuenta que estuvieron practicando “Un maldito secreto” durante casi tres meses, once semanas para ser exactos. Pero, durante todo el tiempo, tuvo que recordarles a sus actores que no podían equivocarse en el guion porque al cambiar el texto, arruinaba la rima. Sabía que estaba dándoles un gran reto, pero confiaba en la capacidad de cada uno de ellos para lograrlo. Y así fue.

“Si te equivocas en la letra y no dices la palabra adecuada, matas toda la rima que sigue en los textos de los compañeros. Esto generó un estado en algunos de intranquilidad y yo me he estado riendo mucho con sus caras. He tenido que decirles con mucho cariño que no podemos equivocarnos ”, recuerda entre risas.

¿Cuál es el mensaje que quieren dejar?

Aldo Miyashiro recalca una y otra vez el objetivo que tiene con “Un maldito secreto” es generar un momento de reflexión entre los asistentes, porque con eso quedaría completamente satisfecho tras el trabajo realizado sobre las tablas.

“Lo que quiero es que la obra te obligue a pararte de tu asiento, salir y conversar de esto un rato, dar una opinión. Ojalá la gente tenga un minuto de reflexión después de la obra. Siempre digo que, si un espectador siente el impacto de la obra y se va movido a su casa, me doy por bien servido . Me parece que está pasando con varios y estamos muy contentos por eso”, añade.

Daniela Franza (izquierda) y Aldo Miyashiro (derecha) se unieron para la obra "Los vecinos de arriba" también dirigida por él. Ahora, retomaron la alianza para "Un maldito secreto". (Foto: Renzo Salazar para El Comercio) / Renzo Salazar

Pero en esta travesía llamada “Un maldito secreto” no ha estado solo. Ha estado acompañado por Daniela Franza, directora de asuntos corporativos del Grupo Heineken, quien apostó por el proyecto que ha tenido buena repercusión en el público. “Nos gusta mucho lo que hace Aldo, lo encara de una manera muy responsable y muy comprometida. Nosotros lo que queremos a través de la marca es compartir disfrute con la gente, que se ría, que se divierta”, finalizó.