Alejandra Azcárate en Lima: conversamos en vivo con la comediante

El humor y la ironía forman parte de su personalidad, la actriz y comediante Alejandra Azcárate llegó a Lima para presentar su exitoso unipersonal "Descárate con la Azcárate" en el Teatro Peruano Japonés. Si te gusta el humor y el sarcasmo, no te pierdas este espectáculo.

Alejandra Azcárate es actriz, locutora, modelo y comediante; una mujer multifacética de personalidad imponente, gracias a la cual no puede hacer otro papel si no es el de villana. "Las malas me caen como anillo al dedo y las disfruto", asegura.

Participó en la edición pasada de Viña del Mar y se llevó las gaviotas de Oro y Plata, versión que solo duró 40 minutos y en realidad ella ofrece uno de 2 horas.

Para Alejandra el éxito de su unipersonal es porque presenta una puesta en escena sobria y elegante para expresar de manera natural lo que muchas mujeres piensan y a veces callan.

Alejandra se declara admiradora de la cultura peruana y amante de nuestra gastronomía."Tengo mucha ilusión de estar con ustedes".

Ahora será la conductora del nuevo reality "Ver para querer" de E! Entertainment en horario estelar. Nos adelanta que el programa se estrenará, el 8 de octubre, en Latinoamérica.

Lugar: Teatro Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803 Jesús María)

Día y hora: hoy 04 de Septiembre, 8 p.m.

Entradas: Desde S/38 nuevos soles, Teleticket.