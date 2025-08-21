La obra teatral Corazón de loba, producida por DEA Teatro, reunirá por primera vez a las actrices Ana Cecilia Natteri, Johanna San Miguel y Andrea Luna, en una puesta en escena que se estrenará el 19 de septiembre en el Teatro Peruano Japonés.

Con guion de Eduardo Adrianzén, dirección de David Carrillo y dirección artística de Pepe Corzo, la comedia teatral sigue a tres actrices que, encasilladas en sus personajes de telenovela, reciben una inesperada oportunidad para audicionar en una producción internacional.

Este casting, que promete sacarlas del olvido, se convierte en el catalizador de una serie de conflictos, rivalidades, y confesiones largamente reprimidas, revelando sus egos y heridas más profundas.

Según la producción, la obra es una mezcla de enredos, drama y sátira que busca rendir homenaje a los clichés de las telenovelas clásicas, incluyendo, además, segmentos musicales.

Las entradas para “Corazón de loba” están a la venta a través de Teleticket. DEA Teatro, la empresa productora, cuenta con 27 años de trayectoria en el rubro de espectáculos.