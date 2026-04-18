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Resumen

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Hay obras que envejecen. Y hay otras que, con los años, parecen ganar verdad. “Escenas de la vida conyugal” pertenece a esa segunda especie: la de las historias que no se agotan porque siguen hablando de lo mismo que nos sacude desde siempre. El amor, la rutina, el desgaste, la familia, la extraña persistencia del deseo de seguir al lado del otro incluso cuando todo parece empujar en sentido contrario. Andrea Pietra lleva años habitando a Mariana, el personaje que interpreta junto a Ricardo Darín, y aun así siente que cada función le abre una puerta distinta. Desde el 23 hasta el 26 de abril, esa puerta volverá a abrirse en el Auditorio del Pentagonito, ante un público al que la actriz argentina recuerda con afecto particular.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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