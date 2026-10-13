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Resumen

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La puesta en escena dura aproximadamente dos horas y está recomendada para mayores de 12 años. Las funciones se realizan de jueves a sábado a las 8 p. m. y los domingos a las 7 p. m.
La puesta en escena dura aproximadamente dos horas y está recomendada para mayores de 12 años. Las funciones se realizan de jueves a sábado a las 8 p. m. y los domingos a las 7 p. m.
/ G Osorio
Por Ángel Navarro Quevedo

El amor de Romeo y Julieta dura cinco días. Empieza un domingo, en un baile de máscaras, y termina el jueves en una cripta. Entre un extremo y otro caben una boda a escondidas, una pelea en plena calle, varias muertes y un destierro. Más que un idilio, es una carrera contra el reloj. Esa velocidad fatal es la que se ve en “Romeo y Julieta”, obra que se encuentra de temporada en el Teatro Municipal de Lima hasta el 8 de noviembre.

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