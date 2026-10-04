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Resumen

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El reparto de “Av. Larco El Musical” reúne a figuras de la temporada original y nuevos intérpretes en este esperado regreso a escena. (Foto: Difusión)
El reparto de “Av. Larco El Musical” reúne a figuras de la temporada original y nuevos intérpretes en este esperado regreso a escena. (Foto: Difusión)
Por Sonia del Águila

A Giovanni Ciccia le gustaría que “Av. Larco El Musical” no desapareciera nunca. Que pudiera volver una y otra vez, como esas canciones que sobreviven a los años sin perder fuerza. De ahí que la obra retrate para él una época en la que el rock peruano conquistó las radios y una Lima dividida por barrios y realidades encontraba en la música un punto de encuentro.

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