"Billy Elliot": niño actor sufrió insulto homofóbico y esta fue la reacción del elenco

El buen teatro, como decía el brasileño Augusto Boal, es aquel que representa la realidad, ya que nos sirve para estudiar la vida cotidiana y "reinventar el futuro en vez de esperar por él". Un reciente incidente ocurrido en la sala del Peruano Japonés nos demuestra que seguimos siendo una sociedad conservadora, pero que hay una generación de artistas dispuestos a hacerle cara al problema.

Durante la función del jueves 28 de junio de "Billy Elliot", uno de los niños que integran el elenco del musical recibió un insulto homofóbico por parte de uno de los asistentes. Ante lo ocurrido, al final del espectáculo, el actor Rómulo Assereto, a nombre de todo el equipo responsable, pronunció el siguiente mensaje: "Queremos aprovechar para decir que aquí celebramos la diversidad, la libertad y el respeto. Feliz día del orgullo!".

Adrián Galarcep, director artístico de Los Productores, compañía a cargo del montaje de "Billy Elliot" en Lima, conversó con "El Comercio" sobre lo ocurrido y destacó la responsabilidad que sienten como productora teatral de "hablar de lo que no se habla" en escena.

¿Qué fue exactamente lo que pasó en la función?

En la obra hay un momento en el que los actores niños, en el contexto de la historia, salen entre el público a pedir limosna. Uno de los espectadores lanzó improperios, refiriéndose a su inclinación sexual. No vociferó, pero los que estaban alrededor lo escucharon. Esto fue en el Día del orgullo. Se juntaron muchos aspectos que hicieron que el elenco tome cartas en el asunto al final de la función. Si bien nosotros hacemos teatro de entretenimiento, nunca ponemos algo simplemente porque pensamos que va a vender. Las historias que contamos son actuales y tienen algo que aportar a la sociedad, y eso es lo que sentimos que está pasando ahora. Las 25 mil personas que ya vieron "Billy Elliot", afortunadamente, están entendiendo el mensaje que queremos transmitir. Están de acuerdo con que es ese es el mensaje que queremos dar, pero estamos en una sociedad sumamente conservadora a la que le cuesta entender que vivimos otros tiempos y que tenemos que aceptar a todas las personas independientemente de cómo son.

¿Es la primera vez que tienen un incidente de este tipo en las funciones de "Billy Elliot"?

Directamente en la sala sí, aunque yo recibí la llamada de una persona que se tomó el tiempo de comunicarse a nuestra oficina y dio conmigo. Y me preguntaba por qué, habiendo tantas obras hermosas allá afuera, habíamos elegido hacer "Billy Elliot". ¡Pero si es una de las historias mas conmovedoras de todos los tiempos! En fin. Hay mucho miedo, hay mucha resistencia, pero es la primera vez que tenemos un incidente de esta naturaleza en la sala.

¿Cuál fue la reacción del niño que recibió el insulto?

En realidad, nadie lo escuchó porque no fue vociferado, sino que fue un comentario en voz alta. Nosotros tenemos por noche ocho miembros de producción dentro del elenco. Dos están exclusivamente a cargo de los niños. Entonces, ante cualquier problema que tengan, van inmediatamente ante ellos. Son las personas que tienen contacto con sus padres también. Entre escena, a lo largo del segundo acto, (lo que ha ocurrido) ha llegado a Vanessa Ferro, directora adjunta de la obra. Ella me llamó, me preguntó si me parecía bien que un miembro del elenco diga algo en pos del orgullo, que era un mensaje a esta persona del público, aunque no se le hizo hincapié directamente. Le dije que tenía nuestro apoyo y que lo diga. Nosotros en redes sí habíamos hecho un anuncio con respecto al Día del orgullo y demás, pero el mensaje que se dio no estaba planeado. Fue una reacción del elenco a no quedarnos callados. Siento que eso va mas allá del montaje que estamos haciendo, de la historia que estamos contando, siento que es más importante dejar en claro que eso no está bien. Más allá de que sea un actor, este miembro del público hizo un comentario discriminador a un niño, porque fue directamente a él; y esta persona fue incapaz de entender que es un actor, que está interpretando un papel, fue incapaz de ver más allá de la ficción, eso es muy triste.

En la historia, el personaje que es más sensible a este tipo de situaciones es Michael, el mejor amigo de Billy Elliot, ¿tuvieron un trabajo especial con los niños que asumieron este rol?

No especial. Hemos tenido el mismo trabajo que hemos tenido con todos. También podemos decir que pueden sentir lo mismo los tres chicos que salen bailando ballet porque hay todo un estereotipo de que el ballet es más femenino. Pero nosotros no hemos hecho hincapié. Cuando escucho comentarios como: 'No quiero que mi hijo sea gay porque no quiero verlo sufrir', siento que nos estamos metiendo cabe como sociedad. Nosotros tenemos que normalizar estos prejuicios como hace algunos años se normalizó la raza o se esta intentando normalizar el género o las diferencias del mismo. Nosotros tenemos que trabajar con todos igual. Lo que no hemos hecho porque sería una irresponsabilidad es que el mensaje que nosotros le mandemos a nuestro elenco infantil sea: 'Prepárense que nos vamos a la guerra', 'prepárense por lo que vamos a hacer'. Para nada. Nuestra comunicación fue: 'Estamos contando una historia que es necesaria, una historia que habla sobre cumplir tus sueños'. Billy Elliot podría ser un niño que baila ballet como un niño al que le gusta la ingeniería aeronáutica. Simplemente está haciendo algo que en este pueblo, netamente minero en el que transcurre la historia, nunca se había visto, y no por eso esta mal.