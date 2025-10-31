Con un elenco de más de 160 artistas —entre orquesta, coro y solistas nacionales e internacionales—, la producción llevó al ruedo una escenografía circular que garantizó visibilidad desde todos los sectores de la plaza. La combinación entre tradición taurina y lenguaje operático convirtió la cita en un acontecimiento cultural único, celebrado por su ambición artística y su impacto en la vida cultural de la ciudad.
