"Carrie No Asistirá": hilarante comedia forma parte de Microteatro Lima

"Carrie No Asistirá", la disparatada y exitosa comedia regresa a Microteatro Lima en la Temporada Por El Cine. Con las actuaciones de Katerina D'onofrio y Katia Salazar y bajo la dirección de Jesús Oro.

La hilarante comedia que fue un éxito en España y en Perú, regresa en su segunda temporada con las grandes Katerina D'onofrio y Katia Salazar. Desde el 9 de agosto al 01 de septiembre en Microteatro Lima, en la Hora Golfa (11:00 p.m.) .

Años después del incendio en la fiesta de fin de curso, Carrie vuelve a reencontrarse con los pocos compañeros que quedaron vivos.

La puesta en escena dirigida por Jesús Oro está dirigida para público en general. La obra va de jueves a sábado en horarios: 23:15 p.m., 23:40 p.m, 00:05 a.m., 00:30 a.m. y 00:55 a.m..