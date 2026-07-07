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Resumen

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Ella le decía “flaquito” y le insistía en que debía comer más. A él le fastidiaba un poco, así que un día, en plena escena, le respondió con una chapa inesperada: “mi Huequi”. César Ritter pensó que cortarían la toma, pero la escena siguió y el apodo quedó. Vanessa Jerí, que entonces empezaba a entender los códigos de la actuación, se lo tomó personal. “Me dejó de hablar como tres semanas”, confiesa él. “Me molesté porque no soy hueca y no entendía que el tema iba por el personaje. Pero Efraín (Aguilar), que es un trome, me fue amoldando”, aclara ella.

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El actor nacional nos habla de las cinco décadas de su dilatada y fructífera trayectoria artística, de la novena entrega de “Al fondo hay sitio” y de la serie con la que le gustaría despedirse de los escenarios.
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