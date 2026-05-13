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Entre infidelidades, humor y ruptura de la cuarta pared, “El seductor” llegará a Lima con funciones el 16 y 17 de mayo en el Auditorio del Colegio San Agustín.
Entre infidelidades, humor y ruptura de la cuarta pared, “El seductor” llegará a Lima con funciones el 16 y 17 de mayo en el Auditorio del Colegio San Agustín.
Por Ángel Navarro Quevedo

A mitad de función, algunas mujeres del público empiezan a gritarle “¡Pégale, pégale!” a Chantal Andere. Ella no se inmuta. Desde el escenario responde con ironía y sigue actuando. La escena ocurre durante “El seductor”, la comedia que traerá a Lima junto a Humberto Zurita y que, según cuenta, ha convertido cada función en una especie de diálogo abierto con el público.

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