A mitad de función, algunas mujeres del público empiezan a gritarle “¡Pégale, pégale!” a Chantal Andere. Ella no se inmuta. Desde el escenario responde con ironía y sigue actuando. La escena ocurre durante “El seductor”, la comedia que traerá a Lima junto a Humberto Zurita y que, según cuenta, ha convertido cada función en una especie de diálogo abierto con el público.

La obra gira alrededor de Carlos, un hombre encantador y experto en sostener varias relaciones al mismo tiempo sin que ninguna descubra a la otra. Pero el equilibrio empieza a quebrarse cuando aparecen Valeria y Julia, dos mujeres que terminan por convertir sus mentiras en una cadena de situaciones caóticas. Chantal Andere interpreta a Silvia, la esposa del protagonista: una mujer sagaz, frontal y cada vez más sospechosa de la doble vida de su marido.

Humberto Zurita protagoniza “El seductor”, comedia de enredos que llegará a Lima junto a Chantal Andere y un elenco mexicano de larga trayectoria.

Dirigida, adaptada y protagonizada por Humberto Zurita, la puesta mezcla humor de enredos, diálogos rápidos y momentos donde se rompe la cuarta pared para involucrar directamente al espectador. “Es muy satisfactorio porque tienes al público ahí. No tienes una cámara que después transmitirá tu imagen; tienes a la gente frente a ti, reaccionando en el momento”, comenta Andere sobre una obra que ya ha recorrido varias ciudades de México y Latinoamérica.

Para la actriz mexicana, el regreso al teatro fuera de su país tiene también un componente emocional. “Yo tenía 15 años de no salir de gira a lugares tan lejanos como Perú”, cuenta. “Salir a otras latitudes y ver el alcance de lo que has hecho a través del trabajo es muy bonito, porque te recuerda todos los días que ha valido la pena cada segundo”. La temporada en Lima tendrá funciones el 16 y 17 de mayo en el Auditorio del Colegio San Agustín.

A sus 53 años, Chantal Andere mantiene una carrera activa entre televisión y teatro, consolidada como una de las villanas más emblemáticas de las telenovelas latinoamericanas. (Foto: Instagram de Chantal Andere)

La malvada más buena

Durante décadas, Chantal Andere perfeccionó un oficio singular: convertirse en una de las villanas más recordadas de la televisión latinoamericana. Mientras otras protagonistas lloraban, sufrían o esperaban el amor imposible, ella aparecía para manipular, humillar o destruirlo todo con una sonrisa impecable. Y el público la adoró precisamente por eso.

En Perú, su rostro quedó asociado a varias producciones mexicanas que dominaron la televisión de los noventa y los primeros años del 2000. Su Estefanía Bracho en La usurpadora todavía es recordada por generaciones que crecieron viendo las repeticiones de la novela, mientras que su participación en Marimar ayudó a consolidar esa imagen de antagonista elegante y despiadada que terminaría acompañándola durante buena parte de su carrera.

Gabriela Spanic y Chantal Andere compartieron pantalla en La usurpadora, una de las producciones mexicanas más recordadas por el público peruano. (Foto: Televisa)

“Si yo fuera como mis personajes, estaría en la cárcel después de todo lo que hice en las novelas”, dice entre risas. “Los villanos y las villanas se quedan mucho más grabados en la gente, incluso más que algunos protagonistas, porque son los que ponen el sazón. El espectador está esperando ver qué maldad van a hacer y el actor disfruta muchísimo interpretándolo”.

Lejos de resistirse a ese encasillamiento, Andere aprendió a convertirlo en una marca personal. Mientras desde la prensa le preguntaban si no temía quedar atrapada en esos roles, ella seguía aceptando personajes antagonistas en televisión, teatro y series internacionales. El año pasado trabajó en una producción en Estados Unidos y, apenas termine la gira de “El seductor”, volverá a Televisa para una nueva telenovela.

Pero fuera de las intrigas televisivas, la actriz insiste en que el teatro le ha permitido mostrar otro registro. En “El seductor” no interpreta a una villana clásica, sino a una mujer inteligente que intenta descifrar las mentiras del hombre con el que comparte su vida. “Necesito que me abracen para que vean que soy buena”, bromea. Y quizá ahí esté la paradoja de su carrera: pocas actrices fueron tan eficaces haciendo maldades y, al mismo tiempo, tan queridas por el público.