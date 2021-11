Cindy Díaz habló con El Comercio sobre el estreno de “Fieras”, una obra teatral escrita por Mateo Chiarella y dirigida por Norma Martínez, donde comparte roles con Alicia Mercado, Stephany Orúe y Fiorella Pennano.

La actriz comentó sobre el reto que implica realizar la puesta en escena de forma presencial y virtual, una nueva realidad a la que todos nos hemos tenido que adaptar a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Además, resaltó que ha sido muy inspirador ser dirigida por Norma Martínez.

Cindy también nos compartió un poco sobre sus planes a futuro, y hasta se animó a opinar sobre el supuesto retorno de “Al fondo hay sitio”, serie en la que también participó dando vida a ‘Milagros, la caperuza’.

Coméntanos un poco sobre “Fieras”

‘Fieras’ es una obra retadora, llena de mucha fuerza, de mucha vitalidad. Y, sobre todo, habla sobre un tema muy importante para nosotros como sociedad. ‘Fieras’ pone en relieve el tema de qué tan relevante es hablar sobre una obra de Shakespeare, de hace cuatro siglos, en este momento. Una obra en donde el maltrato psicológico a una mujer que es rebelde, que no es sumisa, se pasa por alto y se acepta en la sociedad. (…) Habla mucho sobre el equilibrio que se necesita entre nuestra sociedad entre hombres y mujeres.

Desde tu perspectiva, ¿Cuál es el mensaje de esta puesta en escena?

Creo que la obra no busca dar ningún mensaje, creo la obra pone en relieve la situación. Algo muy interesante que hacemos es que invitamos al público a que saquen ellos mismos sus conclusiones, creo que ese es el verdadero mensaje, que el público sea consciente de las cosas que están pasando y que ellos saquen su conclusión.

¿Cómo te has sentido al ser dirigida por Norma Martínez?

Una maravilla, es una mujer, actriz que admiro muchísimo, siempre he querido trabajar con ella y se me dio esta gran oportunidad, además en este momento de pandemia, en este momento en el que el teatro vuelve a la presencialidad y compartir escena con tres actrices maravillosas, poderosísimas, con las cuales he aprendido muchísimo, me han inspirado. Hemos creado un grupo hermoso de mujeres fieras, y que lo damos todo en escena juntas.

¿Ya habías trabajado con Alicia Mercado, Stephany Orúe y Fiorella Pennano?

Nos conocíamos, pero no había tenido ese placer de trabajar juntas, incluso con Norma compartimos “El evangelio de la carne”, pero no tuvimos escenas juntas, y con mis compañeras, amigas, hermanas, nos conocíamos, pero tampoco había habido la oportunidad de compartir escena.

Lo rico de este proceso exploratorio ha sido el conectar con el tema, conectarte con la obra y conectarte con ellas, con las ‘fieras’. Conectarse entre todas y hacer una sola energía en el escenario, cuatro distintas, pero una sola energía en escena.

¿Alguna anécdota que nos puedas compartir?

Recuerdo que hace poco estuve en el programa de Stephanie Orúe, que tenía en TV Perú, y que nos saludamos y que dijimos que hasta ahora no se nos había dado la oportunidad de trabajar juntas y ella lo decretó, vas a ver que sí vamos a poder trabajar juntas. Y justo nos llegó el proyecto.

Siempre nos decimos entre las cuatro que estamos la una para otra en el escenario, eso me parece genial.

Esta obra cuenta con funciones presencial y virtual, ¿Cómo te sientes mostrando al público las dos versiones?

Wow. Eso es otro reto, es que esta obra ha estado llena de retos, incluso en ese nivel. En mi caso, es la primera vez que trabajo una obra en la que llevo el vestuario y, además la batería y el micrófono para que se escuche en lo virtual. El Británico tiene un montón de cámaras dentro y fuera del escenario, o sea la gente que ve la obra de forma virtual no se está perdiendo de nada, pues tiene distintas cámaras que te dan distintos planos. No lo pasan en un solo plano, hay diversos planos, nosotros hemos ensayado según la posición de la cámara, eso me parece súper retador, riquísimo, un nivel A1 de producción, realización y cómo no sentirse emocionada y agradecida de estar en esta obra.

¿Cómo ha sido tu reencuentro con tu público?

Súper, yo ya había tenido la oportunidad de estar con el público con mi personaje Manuela Sáenz y ya había sentido el calor del público; sin embargo, ‘Fieras’ es súper retadora, tiene muchísimo físico, entonces sí estaba bastante nerviosa, concentrarme en lo que tenía que hacer en escena y brillar junto a ellas.

Recuerdas qué sensación te dejó el estreno de “Fieras”

Me preparé muchísimo para poder dominar mis nervios el día del estreno, la obra empieza con una pelea. La primera vez que pusieron la música me dio vértigo, y dije: ‘esto lo tengo que controlar’. Me preparé mucho mentalmente, y ya cuando fue el estreno estuve concentrada en lo que tenía que hacer.

A raíz de la pandemia tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, ¿Qué aprendizaje te deja?

Yo creo que lo importante es que pase lo que pase lo que pase en esta vida, fuera la pandemia u otra cosa, es no detenernos, tener una gran motivación, una motivación que te haga levantarte. En mi caso, cuando me dio COVID-19, al inicio, cuando no se sabía mucho sobre el virus, ahí me dio, como todos sentí miedo, pero lo que yo en ese momento reafirme fue el amor a mi carrera, a lo que hago, mientras iba sanando iba pensando en los otros proyectos que iba a producir porque esto es lo que amo hacer.

¿En corto plazo te veremos en el cine internacional?

Estoy a la espera, prefiero llevar con cautela estos proyectos porque, en verdad, espero que se hagan realidad. Lo que te puedo decir es que me verán en personajes retadores, amo la versatilidad, amo retarme, amo explorar más allá.

¿Te gustaría volver a participar en algún proyecto para la pantalla chica?

Por supuesto, con qué personaje volveré. No tengo idea.

¿Qué piensas del probable retorno de ‘Al fondo hay sitio’?

Qué alegría, porque es la serie más exitosa de Perú, creo que el público lo merece. El público merece esa alegría.

¿Volvería a participar en la serie de televisión?

El equipo es hermoso, es una familia realmente profesional, muy profesional de los que guardo hermosos recuerdos, y si ellos deciden, yo feliz, por supuesto, claro que sí. Y, por mientras, sigo haciendo lo que amo, no hay que detenerse.

¿Cómo te ves en unos años?

Visualizo lo que tengo más seguro en estos momentos: mi vida profesional. Nunca he planeado mi vida familiar, me parece que es más una decisión de dos que de uno. Desde pequeña siempre he tenido como esa visión mía ligada a la profesional, pero uno nunca sabe. La vida te sorprende, y a mí me encanta que me sorprenda lo que venga. Lo que te digo es que siempre buscaré más retos como actriz.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Toma 5: Emanuel Soriano nos cuenta porque decidió ser actor

Emanuel Soriano ha participado en obras de teatro, novelas y películas nacionales. Pero ¿sabías qué interpretación lo animó a dedicarse a la actuación? null