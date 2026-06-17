Lima será escenario de un acontecimiento sin precedentes para las artes circenses del país. Cirque du Soleil, considerada la compañía más influyente de la industria a nivel mundial, realizará por primera vez un casting oficial en Perú y ha elegido al Pulso – Festival Internacional de Circo del Perú como sede de sus audiciones para la búsqueda de nuevos talentos.

El histórico proceso se llevará a cabo del 10 al 13 de julio en la Explanada Olguín de Surco, en el marco de la segunda edición del festival, que reunirá a destacados artistas, compañías y especialistas de distintas partes del mundo.

Cirque du Soleil pone los ojos en Perú y elige a Pulso 2026 para captar nuevos talentos. (Foto: Cirque du Soleil)

La noticia fue anunciada por la propia compañía canadiense a través de sus redes sociales, donde confirmó la realización de audiciones para artistas profesionales de todas las disciplinas circenses durante la segunda semana de julio. De esta manera, Pulso se convertirá en la plataforma elegida para uno de los procesos de selección más importantes de la industria del entretenimiento en vivo.

Las evaluaciones estarán encabezadas por Samuel Roy, director de casting y soporte de espectáculos de Cirque du Soleil, quien además integrará el jurado internacional del festival. Su participación representa una oportunidad excepcional para los artistas peruanos y latinoamericanos que buscan proyectar sus carreras en escenarios internacionales.

La llegada de Cirque du Soleil al país marca un hecho histórico para el sector. Hasta ahora, los artistas peruanos interesados en formar parte de la compañía debían viajar al extranjero para participar en procesos de selección. Incluso la bailarina y gestora cultural Vania Masías, una de las figuras más reconocidas de las artes escénicas en el Perú, tuvo que salir del país años atrás para audicionar ante la prestigiosa organización.

La elección de Pulso como sede de este casting también refleja el crecimiento alcanzado por el festival, que en apenas dos ediciones ha logrado posicionarse entre los eventos más importantes del circo contemporáneo en la región. Además de las audiciones, la programación incluirá talleres, clases maestras, exposiciones, espacios de intercambio profesional y competencias internacionales.

Samuel Roy, director de casting de la compañía, llegará al país para liderar las evaluaciones. (Foto: Cirque du Soleil)

Durante cuatro días, Lima reunirá a más de 100 artistas y especialistas provenientes de más de 20 países, quienes participarán en galas y espectáculos que exhibirán algunas de las propuestas circenses más destacadas del mundo.

La presencia de Cirque du Soleil en el evento no se limitará al proceso de selección. El festival contará también con la participación de Alan Silva, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos dentro de la compañía canadiense. Especialista en telas aéreas, Silva formó parte de Cirque du Soleil durante más de 17 años y ostenta un récord Guinness por realizar 164 giros completos suspendido boca abajo de correas aéreas en un minuto. Además, obtuvo la Medalla de Bronce en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, el Botón Dorado en “Spain’s Got Talent” y fue finalista de “America’s Got Talent”.

Bajo el lema “Siente el latido del circo”, Pulso 2026 se desarrollará del 10 al 13 de julio en la Explanada Olguín, ubicada en la avenida Manuel Olguín 170, en Surco. Las entradas para las competencias y galas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

La programación contempla el Espectáculo Blanco el 10 de julio a las 8:00 p.m.; el Espectáculo Rojo el 11 de julio a las 4:00 p.m. y el 12 de julio a las 3:30 p.m.; una nueva función del Espectáculo Blanco el 12 de julio a las 7:30 p.m.; y el Espectáculo Dorado, correspondiente a la gala de premiación, el 13 de julio a las 7:30 p.m.