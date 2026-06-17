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Cirque du Soleil buscará talento en Lima. (Foto: Cirque du Soleil)
Cirque du Soleil buscará talento en Lima. (Foto: Cirque du Soleil)
Por Redacción EC

Lima será escenario de un acontecimiento sin precedentes para las artes circenses del país. Cirque du Soleil, considerada la compañía más influyente de la industria a nivel mundial, realizará por primera vez un casting oficial en Perú y ha elegido al Pulso – Festival Internacional de Circo del Perú como sede de sus audiciones para la búsqueda de nuevos talentos.

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