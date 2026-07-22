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Resumen

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Algunas personas se acercan a Carlos Villagrán para pedirle una fotografía. Otras repiten sus frases, inflan los cachetes o imitan aquel llanto agudo que convirtió a Kiko en uno de los niños más reconocibles de la televisión. Pero también están quienes, al tenerlo enfrente, le confían sus recuerdos.

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El popular Señor Barriga nos habla de su relación especial que tiene con el Perú y recuerda emotivos momentos con sus fans y su último encuentro con Chespirito. También comparte cuál sería su despedida soñada.
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