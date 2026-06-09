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Compañía de Teatro Físico lleva su obra “Los regalos” a festivales de Estados Unidos. (Foto: Difusión)
Compañía de Teatro Físico lleva su obra “Los regalos” a festivales de Estados Unidos. (Foto: Difusión)
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La Compañía de Teatro Físico (CTF), agrupación peruana con sede en Barranco, inicia una nueva etapa de internacionalización con una gira por Estados Unidos durante los meses de junio y julio de 2026. El grupo participa en dos importantes encuentros de artes escénicas contemporáneas en Norteamérica.

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