La Compañía de Teatro Físico (CTF), agrupación peruana con sede en Barranco, inicia una nueva etapa de internacionalización con una gira por Estados Unidos durante los meses de junio y julio de 2026. El grupo participa en dos importantes encuentros de artes escénicas contemporáneas en Norteamérica.

La primera parada fue en Chicago, donde presentó su obra “Los regalos” en el Physical Theater Festival Chicago 2026. Las funciones se realizaron del 4 al 6 de junio en The Dance Center de Columbia College Chicago, como parte de la décimo tercera edición de este reconocido evento dedicado al teatro físico.

Posteriormente, la agrupación viajará a Cleveland para participar en el BorderLight Theatre Festival 2026. Allí ofrecerá dos funciones, programadas para el 10 y 11 de julio en el Westfield Studio Theatre, dentro de la séptima edición de este festival que reúne propuestas innovadoras de diversas partes del mundo.

Compañía de Teatro Físico lleva su obra “Los regalos” a festivales de Estados Unidos. (Foto: Difusión)

La gira marca un nuevo impulso para la trayectoria internacional de la CTF, que anteriormente llevó sus espectáculos a países como Alemania, Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador y Chile. Con esta nueva participación, la compañía busca fortalecer su presencia en circuitos escénicos de relevancia fuera del Perú.

“Los regalos” es una de las producciones más representativas de la agrupación. La obra utiliza el teatro físico, las máscaras completas, el humor y el melodrama para abordar temas relacionados con la paternidad, la masculinidad y la violencia aprendida. Gracias a su propuesta artística, recibió importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio del Público y una Mención del Jurado en el Festival Arena de Erlangen, Alemania, así como el Premio Florencio a Mejor Obra Extranjera en Uruguay.

Paralelamente a esta gira, la compañía avanza en su incursión en el ámbito audiovisual con la película “Los regalos”, dirigida por Jorge Carmona. El largometraje, coproducido entre la CTF y Espíritu, adapta la obra teatral al cine manteniendo su lenguaje físico y no verbal, inspirado en la estética del cine silente y centrado en la relación entre un padre y sus hijos.

Actualmente, la película se encuentra finalizada y en proceso de postulación a festivales internacionales, por lo que aún no tiene fecha de estreno en el Perú.