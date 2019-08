“Cóncava”: perspectivas sobre la maternidad

Una propuesta que invita a la reflexión sobre las implicancias de la maternidad es lo que ofrecerá Susana Ilizarbe en “Cóncava”. El unipersonal subirá a escena del viernes 9 al domingo 11 de agosto en la Casa de la Creatividad de Barranco.

A lo largo de todo este año la artista se abocó por completo a la creación de esta obra compuesta por experiencias y cuestionamientos personales. “Uno se expone al colocar ante el público cosas personales. La audiencia las desconoce. Precisamente de ahí parten las preguntas que formulo pero que no necesariamente respondo. La idea es que desde ese testimonio se puedan establecer conexiones. Tal vez algo de lo que cuente podría estarle ocurriendo en ese momento a alguno de los asistentes. Es importante generar esa identificación no solo con mujeres, sino también con hombres”, explica Ilizarbe.

Si bien es antropóloga de profesión, su carrera y su actividad laboral no la alejaron de otras cosas que también la apasionan, como la actuación y el canto. Ilizarbe completó el taller de formación actoral de Ópalo y hasta entonces solo había asumido pocos roles en escena. Sin embargo, para esta ocasión decidió dar un paso más en su incursión teatral. “Es algo nuevo para mí y representa todo un desafío. El unipersonal plantea un reto porque una sola persona carga con la responsabilidad de sacar adelante la historia”.

—Un formato distinto—

Las características de un unipersonal podrían ser vistas como una limitación o como una oportunidad. Para Ilizarbe, es esto segundo lo que ella ha encontrado en el formato. “Al ser testimonial, no tengo que interpretar a otra persona. Es mucho más natural. No tiene que sonar impostado si se quiere transmitir, ya que no es un monólogo”, cuenta la creadora.

Ella resume su propuesta de la siguiente manera: “Es una obra que no se sostiene en una reflexión teórica sobre la maternidad. El teatro testimonial trabaja con la vida de uno como elemento primordial del guion. Cuando ves un tema desde la perspectiva académica, se habla de otros y no de una experiencia propia. Yo he elegido el formato por su potencial”.

Más información

Lugar: Casa de la Creatividad. Dirección: calle Ramón Ribeyro 862, Barranco. Temporada: del viernes 9 al domingo 11 de agosto, 8 p.m. Entradas: S/45.