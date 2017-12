"Conejo blanco, conejo rojo": exitosa obra regresa en febrero

Faltando varias semanas para el estreno de “Conejo blanco, conejo rojo”, las entradas ya estaban casi agotadas. El público limeño se moría por ver a Norma Martínez, Sergio Gjurinovic, Wendy Ramos, Lucho Cáceres, Pietro Sibille y Gisela Ponce de León enfrentándose a un reto único: una obra de la que no sabrían nada, ni la trama ni su papel, hasta subirse al escenario.

Felizmente para aquellos que se perdieron esa primera temporada, la obra escrita por el dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour se repondrá en febrero del 2018 en el teatro Pirandello. Los protagonistas esta vez serán Carlos Carlín, Ernesto Pimentel, Magdyel Ugaz, Johanna San Miguel y Bruno Odar.

—Los nuevos rostros—

“Hace dos semanas me invitaron a ser parte de ‘Conejo blanco, conejo rojo’ y hasta ahora no tengo ninguna idea de qué se trata. He intentad convencer a Wendy [Ramos] para que me lo diga, he utilizado todos los recursos posibles... ¡Hasta amenazas! Pero no ha sido posible”, bromea Carlos Carlín, el primero en salir en escena en esta nueva temporada. Luego, él confiesa: “Busqué información en Internet, pero encontré testimonios de gente que no te dice nada, pero que te anima a ser parte”.

A diferencia de Carlín, Ernesto Pimentel, quien se presentará al día siguiente, ha asumido con rigor la regla de oro de la obra y no está interesado en saber más sobre ella. Él se siente seguro, pues ha hecho mimo, impro y stand up comedy desde “antes de que en el Perú se llamaran así”. “Siempre me han gustado los desafíos y esta idea me parece provocadora. Nunca le he tenido miedo al vacío y estoy seguro de que esto me va a ayudar a encontrar cosas en mí mismo. Ahora me toca vivir la sensación de vulnerabilidad”, afirma.

Magdyel Ugaz también será parte de “Conejo blanco, conejo rojo”. Ella recuerda que cuando supo de la primera temporada de la obra pensó que quienes integraban el elenco eran unos valientes, pero que esto no era para ella. “Hasta que leí el mensaje con la propuesta. Había algo dentro de mí que me decía que tenía que asumirlo, que debía salir de mi lugar de comodidad porque me iba a ayudar a crecer.

Finalmente, creo que equivocarse y no hacer bien las cosas pueden ser oportunidades para que nazcan otras opciones”, dice. Ella agrega: “Hablé con Gisela [Ponce de León] y me dijo que ella recibió mucho amor del público y allí me di cuenta de que no me había equivocado al aceptar”.Finalmente, le tocará a Bruno Odar cerrar la temporada. “Me parece un reto ser el último, así que trataré de disfrutarlo. Esto es como la vida misma, en el escenario veremos de qué se trata y sin ensayos ni nada que nos sustente, tendremos que actuar. No habrá nada más que transparencia con el público”, concluye.

MÁS INFORMACIÓN

Febrero del 2018 en el teatro Pirandello

- Carlos Carlín, jueves 8

-Ernesto Pimentel, viernes 9

-Magdyel Ugaz, sábado 10

-Johanna San Miguel, domingo 11

-Bruno Odar, lunes 12