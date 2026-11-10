"Cred: una última oportunidad para la felicidad" plantea una conferencia propagandística ficticia en la que funcionarios y diplomáticos ofrecen felicidad a cambio del silencio de la ciudadanía.
"Cred: una última oportunidad para la felicidad" plantea una conferencia propagandística ficticia en la que funcionarios y diplomáticos ofrecen felicidad a cambio del silencio de la ciudadanía.
Por Redacción EC

En la ficticia Serenísima República de Cred, la felicidad es una promesa oficial que exige algo a cambio: silencio. Esa es la premisa de “Cred: una última oportunidad para la felicidad”, una propuesta de teatro participativo que adopta la forma de una conferencia performativa y ya se encuentra en temporada.

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