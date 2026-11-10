En la ficticia Serenísima República de Cred, la felicidad es una promesa oficial que exige algo a cambio: silencio. Esa es la premisa de “Cred: una última oportunidad para la felicidad”, una propuesta de teatro participativo que adopta la forma de una conferencia performativa y ya se encuentra en temporada.

En escena, funcionarios y diplomáticos presentan una campaña de reclutamiento que, detrás de sus discursos cuidadosamente elaborados, deja entrever el funcionamiento de un régimen autoritario. A través de la sátira y el absurdo, la obra pone en cuestión la propaganda institucional y representa figuras asociadas con el autoritarismo, el conservadurismo, la manipulación y el utilitarismo. El elenco está integrado por Daniella Huamán, Kristel Alza, Mariafé Toledo, Gabriel Rubio, Camila Barrantes y Héctor Montoya.

La obra, escrita y dirigida por Renzo García Chiok, utiliza el absurdo y la sátira política para abordar el autoritarismo, la manipulación institucional y la organización colectiva.

Escrita y dirigida por Renzo García Chiok, la puesta incorpora al público a esta conferencia escénica y plantea la organización colectiva como una forma de confrontar los discursos que sostienen el sistema. “En un entorno donde son tan comunes el cinismo, la resignación, la evasión y el aislamiento, apostamos por el cuestionamiento, la organización colectiva y la esperanza de que el presente que nos ha tocado vivir no es la única alternativa”, señala el director.

La obra se estrenó el sábado 7 de noviembre en la Casa Cultural Haciendo Pueblo, en Comas, como parte de un proyecto universitario autogestionado que marca el cierre de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La iniciativa cuenta con el apoyo de la asociación cultural Haciendo Pueblo y busca extender su recorrido a otros distritos de Lima y regiones del país.