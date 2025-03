A los 46 años, Cristian Rivero se reinventa. Equilibra su vida laboral, familiar y de realización personal mientras navega en un panorama cambiante. Lejos de la conducción, exploró el mundo digital desde cero, aunque reconoce que allí aún no tiene la relevancia de antes. Pero su camino no se detiene. Ahora, regresa al teatro con “Una semana nada más”, compartiendo labores con Gianella Neyra. “Aquí yo estoy como actor, ella es la jefa, es la productora. En la casa también es la jefa”, asiente con una gran sonrisa, mientras toma un café tras una extenuante sesión de running en El Golf.

Después de 14 años, Cristian se reencontró con el teatro en el 2024 con “2:22. Una historia de fantasmas”, un thriller sobrenatural. Ahora, se sumerge en “Una semana nada más”, una comedia de enredos sobre los altibajos de la convivencia en pareja.

“Es una comedia francesa (de Clément Michel), que se ha hecho en varios países. La traen Gianella y Renato Nonajulca. En el elenco estamos Magdyel Ugaz, Armando Machuca y yo. La dirige Ani Alva y Raúl Zuazo”, comenta el actor.

La historia gira en torno a Pablo (Cristian), un escritor que trabaja desde casa y que, tras el desgaste de la relación con su pareja Sofía (Magdyel), intenta generar un detonante para la separación. Pablo la quiere, pero la intensidad de ella, sus manías y la rutina diaria lo asfixian. Entonces le pide a su amigo Martín (Armando Machuca) que se instale unos días en su casa para acelerar la separación que no se anima a plantear.

Prioridades y equilibrio

Cristian Rivero hace una pausa y mira en retrospectiva. Luego de años de trabajo ininterrumpido, de saltar de un programa a otro sin descanso, ha decidido redefinir sus prioridades. “Estoy en un momento de adaptación. Ahora mi tiempo, mi salud y mis hijos son lo primero. Si me ofrecen un proyecto de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., lo agradezco, pero no lo acepto. Ya viví ese ritmo y me pasó factura”, confiesa.

Sobre su experiencia compartiendo escenario con Gianella Neyra, su pareja, asegura que han encontrado un equilibrio. “Funcionamos bien. Como en todo trabajo, hay momentos de tensión, sobre todo con la presión del estreno, pero siempre encontramos un punto medio. Ambos tenemos carácter fuerte y defendemos nuestras ideas, pero al final llegamos a un acuerdo”, dice.

El amor entre ellos nació en un set de televisión durante la grabación de “LaLola” (2011), ficción en la que ambos eran protagonistas. “Sí, claro, nos enamoramos trabajando juntos. Fue al final de una novela. Hoy, para hacer otra juntos, tendríamos que pensarlo bien. Son doce horas diarias de rodaje durante seis meses. Sería una decisión que se tendría que tomar en familia”, destaca.

Y es que, en casa, el equilibrio es clave. “Si Gianella no está, estoy yo. Si hay una emergencia o hay que recoger a los chicos, yo me encargo. En estos años, su carrera ha estado a mil por hora, es multitarea, hace de todo. Yo, en cambio, bajé el ritmo y asumí el rol de soporte, solucionando la logística familiar”, comenta.

Futuro profesional

Aunque Rivero no estuvo lejos de la televisión durante mucho tiempo —el año pasado condujo “Esto es guerra” junto a Katia Palma— reconoce que la extraña, y que la industria ha cambiado.

“La extraño, es mi hábitat. Me encanta el vivo, las cámaras, la energía del estudio. Crecí haciendo televisión, empecé a los 12 años y siempre ha sido mi mundo. Me gusta el espectáculo, el show. Pero la televisión ha cambiado y toca adaptarse”, enfatiza.

Aunque mantiene un proceso legal con Latina, el canal donde trabajó por más de 12 años, Cristian no le cierra las puertas a un posible regreso y adopta una postura conciliadora: “Sería feliz de volver a la televisión, a Latina, que ha sido mi casa por más de una década. No sé cuáles son sus políticas actuales, pero la mesa está puesta para conversar si surge la oportunidad”, afirma.

Rivero prefiere no profundizar en los detalles, pero deja en claro que su decisión no fue tomada a la ligera. “Siempre estaré agradecido con la gente que me dio la oportunidad en Latina. Fueron muchos años de trabajo y crecimiento profesional”, sentencia.

Finalmente, nos habla de su podcast que lleva su nombre, donde entrevista a artistas y expertos en bienestar físico, mental, emocional y financiero.

“Mi podcast en YouTube me brinda una ventana en el mundo digital para comunicar, crear y compartir contenido. Además, se ha convertido en parte del portafolio que las marcas y los clientes buscan”, afirma.