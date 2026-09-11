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Resumen

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En “La cabaña”, la nueva apuesta del teatro Marsano, Joaquín de Orbegoso y Lilian Schiappa-Pietra interpretan a Thomas y Sylvia, dos amantes que llevan años viéndose a escondidas. Para sostener esa relación sobre el escenario, sin embargo, necesitan algo que va más allá de la ficción: confianza.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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