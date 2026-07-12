Por Ángel Navarro Quevedo

Mucho antes de convertirse en uno de los cineastas más importantes del Perú, Armando Robles Godoy cruzaba casi a diario las puertas del cine Excélsior. “Parecía venirse abajo”, recordaría décadas después sobre aquella sala donde descubrió su pasión por el séptimo arte. Era el primer cine de Miraflores y funcionaba en el mismo edificio que hoy alberga el Teatro Británico. Casi un siglo después, el recinto vuelve a abrir sus puertas para contar una historia que comenzó con proyectores, continuó entre telones y hoy puede recorrerse más allá del escenario a través de la experiencia “Teatro Británico 360”.

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