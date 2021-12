Conforme a los criterios de Saber más

No se acuerda cuál fue la última obra de teatro que hizo de manera presencial. “Estoy casi segura que fue ‘Amistades peligrosas’ con Alfonso Dibós, pero ya mi memoria ha empezado a confundirse”, confiesa Denise Arregui (Lima, 1973) sobre los estragos en la percepción del tiempo que han provocado en ella estos últimos dos años pandémicos. Una etapa de ritmos atípicos, que hace ver al mundo “normal” como un escenario remoto y ajeno.

La reflexión de la actriz viene a cuenta de que, este fin de semana, volverá a las tablas con la obra “Relatos inconexos”, en dos fechas únicas que se montarán en el teatro del Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Una pieza escrita y dirigida por la dramaturga Paola Vicente que reúne seis historias en clave de autoficción en las que se hilvanan recuerdos, sueños y otras experiencias. Obra desafiante para Arregui al tratarse, además, de un unipersonal, el primero de su carrera. Y, como ya dijimos, su regreso a los escenarios presenciales.

Consultada sobre su opinión en torno a la forzada virtualidad teatral que se impuso en los últimos meses de aislamiento, Arregui reconoce que significó una brecha difícil de superar. “Tuve la oportunidad de hacer una obra virtual con Mariana de Althaus [”Fantasma”], y lo hice con mucho entusiasmo. Pero después de esa experiencia sentí que era algo que iba a poner en pausa, por un tema muy personal mío. Por un lado, no tengo mucha resistencia para el trabajo en la computadora; por otro, no me cabe la menor duda de que el teatro es un acto vivo, de energía física y cuerpo presente”, advierte.

Sin embargo, pone énfasis en que ello es solo una percepción muy propia, que no implica juzgamientos. “Con esto no critico en absoluto lo que se ha hecho desde lo virtual –aclara–. Al contrario, valoro muchísimo lo que en este tiempo han sacado adelante dramaturgos, directores y actores. Porque había que seguir. No podíamos permitir que nuestro oficio, nuestro arte y nuestra pasión murieran”.

Denise Arregui (Lima, 1973) hace su primera actuación unipersonal en la obra "Relatos inconexos". (Foto: Pablo Padilla)

MUJER CONTRA MUJER

“Relatos inconexos” es una puesta en escena austera e intimista, que muestra a Arregui en el papel de Paola (como Paola Vicente, la creadora de la obra), apenas rodeada de un escritorio y un sillón. Y con toda la trama sosteniéndose en el texto en sí, que no es un monólogo sino una serie de narraciones donde Arregui debe ir dándoles voz a diferentes personas en situaciones diversas.

“El hecho de estar sola en el escenario y que todo recaiga en ti es un reto muy interesante y bonito –dice la actriz–. Entonces soy yo, Denise, narrando los cuentos de Paola. Y luego entra la actuación, con personajes ficticios que también interpreto. Son varios planos, y debo pasar de uno a otro, jugar con ellos”.

Arregui describe el proceso de construcción de “Relatos inconexos” como un “laboratorio creativo” en el que se mezclaba la dinámica de ella observando a Paola como escritora, y de Paola observándola a ella como actriz. “Yo he experimentado ese proceso de conocer la vida de Paola, su infancia, los vínculos con sus padres y sus temas sobre la maternidad. Ha habido mucho intercambio de mujer a mujer”, agrega.

Pero además de las vicisitudes personales del texto de Paola Vicente, basadas en sus memorias, quedan patentes en estos relatos varias sensaciones estrechamente vinculadas a la pandemia que aún no se supera del todo, con cuestiones como la soledad, el encierro o la enfermedad. Y Arregui coincide con dicha lectura: “Creo que mucha gente comenzó a pensar muchas cosas de otra manera: qué va a pasar con la humanidad, donde nos ubicamos, etc. Y también tuvimos mucho tiempo para darnos cuenta de cuestiones que hemos podido descartar y de otras de las que nos sentimos orgullosos. Ha sido un periodo de mucho autoanálisis”.

Junto a los seis relatos de la obra, se proyectará un video también creado por Vicente en el que se combinan imágenes de archivo, recuerdos familiares, fragmentos de noticias y otros elementos que completan esta historia de introspección individual. Una que, aunque íntima, se desdobla en dos mujeres y al mismo tiempo se vuelve colectiva y por ende universal.

“Relatos inconexos” se presenta en dos únicas funciones este sábado 11 y domingo 12 de diciembre, a las 8 p.m. en el teatro del C.C. Ricardo Palma (Av. Larco 770, Miraflores). Las entradas pueden adquirirse en Joinnus.com. También se podrá ver por ‘streaming’.