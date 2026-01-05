Diana Quijano: “Si pudiera retroceder el tiempo, volvería a antes de mi diagnóstico de cáncer de mama”

Si Diana Quijano pudiera retroceder el tiempo, no cambiaría su vida: la prepararía. Volvería unos pasos atrás, justo antes del día en que le dijeron que tenía cáncer de mama, para entrenarse a recibir esa noticia sin que el cuerpo la traduzca en enfermedad. “Fue muy traumático”, dice.

Esa confesión íntima parece escrita para abrir la puerta de la obra que estrena en febrero: “El tiempo todo locura”. Dirigida por Renato Piaggio y escrita por Félix Estaire, tres hermanas descubren que una “pastillita” puede devolverlas al pasado, como si el dolor tuviera botón de reinicio. El plan nace del amor para evitar que su madre muera. Pero cada intento por corregir el destino termina multiplicando el desastre —y empuja a la familia a un laberinto donde el tiempo en lugar de curar, cobra demasiado caro.

Los personajes se llaman Mayor, Mediana y Menor. “Yo soy la Mayor: son los roles que uno ocupa en la familia. Y cuando eso se tergiversa, se va todo al diablo”, detalla Diana. Esa fractura —el orden íntimo que se desacomoda— es el punto de partida de la puesta en escena que se ríe, sí, pero sin atajos.

“Cuando leí la obra me encantó porque no es una obra fácil… es una locura, la cabeza se te vuelve un trompo. Y además es comedia; yo tenía muchas ganas de hacer comedia después de ‘La doctora’. No tiene risas fáciles. Es lo absurdo lo que se plantea”, explica.

Pero lo que termina de tensar la obra —y de volverla incómodamente humana— es su mensaje: la trampa de querer salvar a quien amamos a cualquier precio, sin medir las consecuencias.

“Ellas no quieren que la mamá se muera y hacen cosas para que eso no pase…. Pero por tratar de salvarla vuelven atrás en el tiempo y mueren más personas, a una hermana la meten a la cárcel… se complica todo buscando una mejor solución“, detalla Quijano.

Y mientras el público se ríe de los agujeros del tiempo, la obra deja una pregunta clavada como astilla: si tuvieras la pastilla en la mano, ¿volverías para arreglarlo todo… o aprenderías, por fin, a soltar?

Para Diana Quijano, al menos en escena, la respuesta no viene del futuro. Viene de la familia. De esos roles que nadie elige y todos terminan interpretando, hasta que el tiempo —o la vida— les cobra la verdad.

“La obra está planteada para que la hagan hombres o mujeres, quien sea. En nuestro caso somos tres mujeres”, señala. Y añade que el texto le dejó una certeza: por más pleitos o distancias, el vínculo familiar no se rompe, solo cambia de forma.

Y el 2026, para ella, no se queda en este estreno. Termina la temporada en marzo y el calendario ya le marca el siguiente salto: una película aún sin fecha, pero en camino.

“Me desocupo de la obra en marzo e inmediatamente después vuelo a hacer una película. Haré teatro, cine y televisión. Comienzo el año bonito”, sentencia.

Además… “El tiempo todo locura” se estrena el 5 de febrero del 2026 en el Teatro de Lucía (Miraflores), con un elenco que completan Lía Camilo y Luciana Giraldo. Las entradas están a la venta en Joinnus.