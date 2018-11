"Unos días con Bobby": conversamos con la directora de la obra de teatro

La palabra cáncer da miedo porque está relacionada con la muerte. Tocar este tema con los niños puede ser muy difícil, sobre todo cuando lo que se desea es protegerlos del dolor. La periodista Silvia Miró Quesada logró convertir este miedo en "Unos Días con Bobby", un libro para niños que explica en cómo es vivir y luchar contra esta enfermedad. Hace unos días, este cuento salto al teatro, bajo la dirección de Georgina Santibáñez.

La directora de teatro Georgina Santibáñez estuvo en la redacción de El Comercio y conversamos con ella sobre la versión teatral de "Unos días con Bobby".

Santibáñez recordó que Miró Quesada la buscó para que le ayude a realizar una versión teatral de este cuento para su presentación oficial en la Feria del Libro 2017.

"En el cuento teatralizado participaron tres personajes: un músico, una narradora y un mago. La aceptación del público fue inmediata. Luego lo llevamos a albergues, hospitales, institutos. La respuesta de los padres, de las enfermeras, de los niños me conmovieron mucho", agregó la directora.

Georgina Santibañez conoce bien cómo brindar un mensaje tan importante a los niños, teniendo como base principal el juego. Fue claun de hospital con Bolaroja durante varios años, por eso la idea de poner en escena "Unos días con Bobby" le encantó.

La directora comentó que a pesar que ya habían presentado varias veces una versión más pequeña de "Unos días con Bobby", cuando inauguraron la temporada en el Teatro Británico tuvieron una experiencia diferente y más alentadora.

"Cuando haces una obra de teatro haces un proceso, y cuando terminas el proceso y se lo entregas al público, este producto se hace vivo porque la gente ve algo que tú no viste. Y eso pasó en el día del estreno. Cuando los niños empezaron a ver las acciones, se notó que estaban empezando a sentir empatía. Y eso a mí me conmovió mucho. Hay compasión. No solo te estás riendo con el personaje, están teniendo empatía con el personaje", comentó.



Según Santibañez, los niños al ser expuestos a muchos estímulos en nuestra sociedad y pierden su sensibilidad, ya no sienten como deberían. "En la obra, los niños sienten empatía. Y con empatía conquistamos al mundo porque nos damos cuenta cuando el otro está sufriendo, con empatía no habría bullying", añadió.



Esta obra no es solo para niños. "Unos días con Bobby" utiliza "el código del payaso", el código del juego. "Está trabajado con el arquetipo del niño que todos tenemos todo dentro. La obra invita al juego. Que pase lo que pase todo lo tienes que llevar al juego", indicó la directora.

Puedes ver nuestra entrevista completa aquí. Cachivache, personaje de la obra, también estuvo presente y aprovechó en hacer trucos de magia y llenar de ternura el set de El Comercio.

MÁS INFORMACIÓN:

​Lugar: Teatro Británico.

Dirección: calle Bellavista 529, Miraflores.

Estreno: sábado 27, 4 p.m. Horario: sábados y domingos, 4 p.m.

Entradas: Desde 20 soles en Teleticket.