El productor y director Efraín Aguilar anunció el estreno de “La casa se respeta”, su nueva obra teatral, donde supuestamente arremetió contra “Al fondo hay sitio”, teleserie que solía dirigir en América TV.

Mediante su cuenta de TikTok, el creador publicó el afiche oficial del proyecto, el mismo que se estrenará el próximo 11 de julio en el Teatro Jade.

De acuerdo con la publicación de Aguilar, su obra teatral será protagonizada por la actriz Zelma Gálvez, José María Lozada, Ángeles Núñez, Piero Chávez y Estefany Rodríguez.

Asimismo, la obra será llevada a cabo los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche, por lo que sus entradas o boletos están disponibles en Teleticket.

El supuesto mensaje para "Al fondo hay sitio"





Un detalle que llamó la atención sobre la nueva obra de Efraín Aguilar, es que el nombre del proyecto tiene el título original que “Al fondo hay sitio” tendría. Así como, la foto de sí mismo que se exhibía en la casa de los Gonzáles, graficando al padre de Pepe y Lucho.

Sin embargo, no fue el único, ya que el slogan de su producción dice: “En el fondo no es lo mismo”, con una supuesta referencia para “Al fondo hay sitio”, que dirige actualmente Gigio Aranda.

Como se recuerda, Aguilar dejó la producción de la teleserie en su octava temporada, con respecto al reinicio que tuvo Efraín calificó a la actual dirección de no tener un nivel adecuado en las actuaciones.

“[...] Solo he podido ver algunos capítulos, y lo que he visto me encantó. Lo único que tendría que decir, y espero que Gigio [Aranda] no se moleste, es que falta muñeca de actuación”, dijo a El Comercio en 2022.