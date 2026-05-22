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"El alcalde de Zalamea" tiene sus últimas funciones el 22, 23 y 24 de mayo en la Sala Alzedo (Teatro Segura) del Centro de Lima. (Foto: EL COMERCIO)
"El alcalde de Zalamea" tiene sus últimas funciones el 22, 23 y 24 de mayo en la Sala Alzedo (Teatro Segura) del Centro de Lima. (Foto: EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

En el escenario de la Sala Alzedo (Teatro Segura), se abren las puertas gigantes de un retablo andino. Los violines de la orquesta en vivo acompañan el ruido de una guerra malaventurada, donde el capitán don Álvaro de Ataide atiende a su obsesión por la hija de Pedro Crespo, Isabel. Allí tiene lugar uno de los clásicos de la temporada teatral de mayo en Lima: “El alcalde de Zalamea”, de Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español del Siglo de Oro.

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