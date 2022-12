Se levanta el telón y se encienden las luces. Los bailarines calientan sus pasos mientras la escenografía va encontrando su lugar en el escenario. ¿Listos?, menciona Grace Cobián, la directora del Ballet Nacional del Perú. El elenco se posiciona, y en un abrir y cerrar de ojos se convierten en una estampa de “El Cascanueces”, el clásico navideño que llega por primera vez al Gran Teatro Nacional.

La producción familiar, basada en el cuento “El Cascanueces y el Rey de los ratones” –escrito en 1816 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann–, está estructurada en dos actos que nos llevarán a navegar entre la extravagancia y el romanticismo. “Ha sido un gran reto llevar esta obra a un escenario tan espacioso, principalmente en la parte técnica y artística que demanda el ballet clásico, todavía para una historia tan universal como El Cascanueces, había que lograr que todos los aspectos estén a la altura”, comenta Cobián.

Los roles protagónicos serán interpretados por dos elencos: Luis García y Leo Germano, como "El Cascanueces", además de Flavia Lossio y Kimberly Laura como "Clarita". / Hugo Pérez

La magia de El Cascanueces recae principalmente en el simbolismo navideño que actualmente representa. “Para las familias es como celebrar su Nochebuena con nosotros en el teatro, sobre todo aquí en Latinoamérica en la que es una fecha muy importante, llena de regalos y decoración. Esa es una de las razones por las que la obra siempre será un éxito sin importar las veces que se presente”, agrega.

Como directora y prima ballerina de esta producción, Grace ha debido desenvolverse en casi todos los aspectos de la obra. “Debo dividir mi trabajo en dos. Por un lado estar atenta a las cuestiones técnicas, ensayos, el reparto; además de no descuidar mi entrenamiento personal como bailarina. Puede ser un poco agotador, pero para mí, el ballet es prácticamente lo que he hecho toda mi vida, entonces me encanta”, cuenta.

El nombre “Cascanueces”, viene de la habilidad del personaje para romper nueces con sus dientes. / Hugo Pérez

Precisamente su trayectoria empezó desde muy corta edad en la Escuela Nacional Superior de Ballet, donde adquirió gran parte de su técnica como bailarina en este distinguido arte. Después de permanecer algunos años en el Ballet Municipal, Grace logró ingresar al Ballet Nacional del Perú. Por esta razón, ella sabe muy bien que cada compañía cuenta con un toque que la hace diferente a las demás.

“En nuestro caso, El Cascanueces lleva los dotes principales de la obra original de teatro adaptada en coreografía por Marius Petipa, sin desconectarse completamente de nuestro contexto actual. Contamos con 40 bailarines de dos elencos que deben interpretar a una cantidad aún más alta de personajes, entonces siempre debemos estar atentos al cuerpo de baile de cada uno, con el fin de que se adapte a cada intérprete”, explica.

Rina Barrantes, Marber Llorens y Grace Cobián interpretarán al “Hada del Azúcar”, mientras que Alfredo Ibáñez y Jesús Luzuriaga serán el “Cavalier” del Hada. / Hugo Pérez

Todo el esfuerzo llevó a sus frutos, finalmente. Pues el hecho de haber tenido una acogida extraordinaria en la venta de entradas, podría darnos una pista sobre la recepción de nuestro país en cuanto a la cultura del ballet. Sin embargo, Grace considera que aún hay un largo camino por recorrer. “El Perú aún no está muy acostumbrado a asistir a este tipo de eventos. Sabemos que ahora tuvimos una excelente venta debido a la popularidad de la obra por sí misma, pero a mí me encantaría que en el futuro las personas se acerquen a las presentaciones del Ballet Nacional únicamente por nuestro renombre, sin importar el título de la función”, concluye.

Conoce la historia "El Cascanueces" La historia empieza en casa de la familia Stahlbaum en plena Nochebuena. “Clarita” recibe de su padrino “Drosselmeyer” un cascanueces como regalo de Navidad, juguete que misteriosamente cobra vida a medianoche. La niña ingresará a un cuento de hadas donde existen mágicas batallas entre soldados de plomo, ratones y galletas de jengibre. El príncipe Cascanueces participará en todos los conflictos convirtiéndose en la figura central del reino de los dulces.

Para que nadie se pueda perder esta aclamada obra, el Gran Teatro Nacional anunciará en los próximos días, a través de su página web y redes sociales, la fecha de transmisión virtual y televisiva de “El Cascanueces”.