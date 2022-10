No hay etapa de la vida en que se subestime más la salud mental que en la adolescencia. A los ojos de la sociedad, la angustia, la ansiedad y la depresión de estos jóvenes es una etapa o una fase que tarde o temprano va a pasar; pero lo que muchos padres no comprenden, es que junto a estas afecciones se ciñe una gran sombra puede poner en riesgo la vida de sus hijos.

Lamentablemente, esto lo sabe por experiencia propia el director de teatro Rodrigo Falla, quien no pudo evitar llorar tras leer el guion de “El Hijo”, al sentirse identificado y recordar su etapa en la adolescencia, cuando su depresión no lo dejaba siquiera levantarse de su cama, según comenta en entrevista con El Comercio.

Afortunadamente para Falla, sus padres lo llevaron ante un profesional de la salud a tiempo. Años después, casi como una meta personal, se propuso estrenar esta obra del exitoso dramaturgo Florian Zeller, la cual tendrá una extensa temporada en el Teatro Lucía que va hasta el 5 de diciembre.

La trama

"El Hijo" es una obra del exitoso escritor francés Florian Zeller, quien el año pasado ganó el Óscar a Mejor Guion por "El Padre". / Difusión

En “El Hijo”, la depresión de Nicolás (Brando Gallesi) tiene como origen el divorcio de sus padres. En un intento por aliviar su malestar, el adolescente se va de la casa de su madre (Marisa Minetti) para mudarse con su padre Pedro (Ismael La Rosa), quien ahora vive con su nueva esposa Sofía (Fiorella Luna), una mujer joven que acaba de dar a luz.

La mudanza no hace más que empeorar su estado mental; Nicolás no quiere ir a la escuela, duerme todo el día, no quiere comer y miente constantemente. Su padre, ante la impotencia de no saber qué hacer, va cayendo en una espiral de desesperación y violencia incontrolable que le nublará la razón.

“Creo que Pedro representa a un gran porcentaje de padres en el mundo que no saben qué hacer y creen que diciendo ‘ya va a pasar’ o ‘todo va a estar bien’, pueden solucionar una depresión severa. Lo que no entiende es que hay personas que tienen un desbalance químico y eso hace que no puedan ver las cosas como nosotros”, dice Ismael La Rosa en conversación con el diario.

Es importante comprender lo que nos dice La Rosa sobre el origen de la depresión, ya que esta no está relacionada necesariamente con una experiencia traumática. En la obra, Nicolás es un joven privilegiado con padres exitosos y de clase media alta, lo que lleva al padre a creer que el divorcio es un asunto menor dentro de su perfecta vida.

“Fue súper complicado entender toda la historia de mi personaje [Nicolás] y porqué hacía lo que hacía, hasta que realmente pude llegar a sentirme contento con el personaje. Es una historia difícil de abarcar porque si bien la gente sabe cómo es el tratamiento de una enfermedad física, no pasa lo mismo con los trastornos o enfermedades mentales. Por eso, me parece interesante que la obra toque el tema mientras te cuenta una historia hermosa con la que te identificarás de una u otra forma”, comentó a El Comercio, Brando Gallesi.

De izquierda a derecha, los actores de la obra "El Hijo" son: José Miguel Arbulú, Brando Gallesi, Ismael La Rosa, Fiorella Luna, Marisa Minetti y Brian Savitzky. / Difusión

En cuanto la escenografía, la obra tiene cinco cambios de locaciones que están muy bien divididas mediante paneles, iluminación y utilería. El director puso especial cuidado en los detalles y eso se puede notar desde observaciones minúsculas como en la indumentaria, ya que algunos personajes van perdiendo el color en sus vestimentas a medida que transcurre la historia.

Por otro lado, la producción decidió entregar prepara un folleto para todos los asistentes que contiende información sobre salud mental y también contiene un instructivo para solicitar ayuda psicológica en caso se necesite. Bajo el hashtag #HablemosDeSaludMental, incitan a que se inicie conversaciones sobre este tema en redes sociales.

Finalmente, Ismael La Rosa invita a nuestros lectores a asistir a la obra: “A toda la gente del comercio, no dejen de ir a ver “El hijo”, que está en el Teatro de Lucía hasta el 5 de diciembre. Esta es una obra espectacular que será el catalizador para conversar sobre salud mental, que es un tema tan necesario en este tiempo pandémico. Definitivamente podremos empatizar con cada uno de estos personajes, saldrás con el corazón abierto y bastante movilizado”.