La obra teatral y musical “El Museo de los Deseos”, protagonizada por Gisela Ponce de León, Érika Villalobos y Cielo Torres, se presentará en cuatro únicas funciones desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de diciembre en el Teatro NOS, ubicado en la avenida Camino Real 1037, en el distrito de San Isidro.

El elenco de este espectáculo de temática navideña se completa con la participación de los actores Renato Bonifaz, Thiago Vernal y Gaetano Rivero, bajo la producción general de Gianella Neyra y Renato Nonajulca, en una realización conjunta de la compañía Más Teatro y el Teatro NOS.

El Museo de los Deseos

Raúl Zuazo estará a cargo de la dirección. La trama se sitúa en un recinto oculto fuera del tiempo que abre sus puertas una noche al año para resguardar los anhelos que las personas suelen olvidar por la rutina y el paso de los años. La historia sigue el recorrido de un niño y una mujer por las distintas salas del lugar junto a cuatro guardianes.

El montaje incluye música en vivo bajo la dirección de Diego Dibos. La producción señala que el repertorio musical acompaña el desarrollo de la historia e incorpora temas navideños y populares como “Ya llegó la Navidad”, “Los ángeles del cielo”, “Aleluya”, “Navidad en la tierra y el mar” y “Que canten los niños”.

El Teatro Marsano celebra medio siglo de pasión y perseverancia. Desde su resurgimiento en 1976, ha vivido altibajos, pero los recuerdos de su maestro Osvaldo Cattone siguen intactos.

Las presentaciones se realizarán el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre a las 8:00 p. m., mientras que la función de cierre será el domingo 20 de diciembre a las 7:00 p. m. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.