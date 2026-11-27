La obra teatral y musical “El Museo de los Deseos”, protagonizada por Gisela Ponce de León, Érika Villalobos y Cielo Torres, se presentará en cuatro únicas funciones desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de diciembre en el Teatro NOS, ubicado en la avenida Camino Real 1037, en el distrito de San Isidro.
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