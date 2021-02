La oscarizada película de animación “Sen to Chihiro no kamikakushi” (El viaje de Chihiro, Spirited Away, 2001) será adaptada al teatro por el director John Caird (Les Misérables) y estrenada en los escenarios de Tokio en febrero de 2022.

La adaptación de la obra original de Studio Ghibli, inmerso en el proyecto, estará producida por el estudio cinematográfico Toho y contará en el papel de la protagonista, Chihiro, con las actrices japonesas Kanna Hashimoto, de 22 años, y Mone Kamishiraishi, de 23, según detalló Toho en un comunicado.

“Ambos nos gustó la visión de John; es una persona en la que podemos confiar”, dijo el productor de la cinta original, Toshio Suzuki, sobre su visto bueno a la adaptación y el del director del filme, Hayao Miyazaki. “Estoy deseando ver a Chihiro crecer en el escenario bajo su dirección”, añadió el japonés.

Studio Ghibli se había mostrado reticente a este tipo de trabajos hasta que 2019 autorizó la adaptación al teatro kabuki de “Nausicaä del Valle del Viento”, manga de Miyazaki, con motivo del 35 aniversario del estreno original de la película homónima.

Caird, ganador del premio Tony a mejor dirección por el musical “Les Misérables” (Los miserables) y director asociado honorario de la Royal Shakespeare Company, ha dicho sentirse “emocionado y privilegiado” de trabajar en esta primera adaptación teatral.

“Durante muchos años he considerado a Hayo Miyazaki como uno de los genios preeminentes del cine mundial y el mayor defensor del formato anime”, destacó en un comunicado.

Está previsto que la adaptación teatral de “El viaje de Chihiro” debute en el Teatro Imperial de Toho de Tokio en febrero de 2022 y se represente allí hasta marzo, antes de recorrer varias ciudades del archipiélago japonés.

Toho, que posee los derechos de distribución de la obra, espera poder llevar la obra a otras ciudades de Asia y Europa en el futuro.

“El viaje de Chihiro” se estrenó en 2001 y se convirtió en un fenómeno de masas que la llevó a obtener un premio Óscar. El filme había sido el más taquillero de la historia en Japón hasta diciembre de 2020, cuando se vio superada por la primera película de animación de “Kimetsu no Yaiba” (Guardianes de la noche, Demon Slayer).

La trama está protagonizada por Chihiro, una niña de 10 años que se muda con sus padres a un nuevo hogar y que acaba perdida en un mundo paralelo de seres espirituales dominado por la bruja Yubaba. La pequeña tendrá que hacer frente a una crisis existencial y varios desafíos para recuperar a sus padres y volver al mundo humano.

