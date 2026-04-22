Por Alfonso Rivadeneyra García

Es una comedia donde no solo cada palabra cuenta, sino que las bromas tienen que decirse en el momento preciso, y con una determinada cadencia, para que impacten. “Toc Toc” del francés Laurent Baffie vuelve a la cartelera peruana y celebra así 14 años. Estrenada en la capital en 2012, la obra ha tenido múltiples elencos que dan vida a seis pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo (de ahí el título de la obra), afección donde pensamientos recurrentes desencadenan conductas repetitivas que pueden complicar la vida diaria.

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