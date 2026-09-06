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"El Jefe del Jefe" se estrena el 10 de setiembre en el Multiteatro Movistar de Surco (Fotos: Giuseppe Falla)
"El Jefe del Jefe" se estrena el 10 de setiembre en el Multiteatro Movistar de Surco (Fotos: Giuseppe Falla)
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace unos meses, en los camerinos del Teatro Marsano, Sergio Galliani y Miguel Iza se preguntaban por décima vez cómo sería actuar junto a sus hijos sobre un escenario. No era el primer proyecto que intentaban hacer juntos, pero esta vez sí tomó rumbo. Airam Galliani y Franco Iza subirán con ellos al escenario del Multiteatro Movistar de Surco en “El Jefe del Jefe”, una comedia argentina que, por primera vez, reúne en escena a dos familias del teatro peruano.

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