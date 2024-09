Pocos momentos logran reunir a dos grandes talentos en un solo escenario, y menos aún permiten demostrar la química teatral entre Marco Zunino y Emilia Drago. Después de haber compartido tablas en el exitoso musical “Déjame que te cuente”, dirigido por Mateo Chiarella en 2017, esta dupla de actores regresa para ofrecer un espectáculo que aprovecha una amistad forjada y consolidada bajo los reflectores.

En esta ocasión, ambos forman parte de una obra escrita y dirigida por Diego Lombardi, “¡Ay! ¿Qué será de mí?”, donde seguimos la historia de Paco, un exitoso guionista en Hollywood que regresa a Lima para reunirse con sus amigos de juventud. Entre los conocidos, Paco se reencuentra con varios personajes de su pasado, lo que transforma esa noche en una velada llena de descubrimientos y verdades ocultas.

Emilia Drago y Marco Zunino fueron parte del exitoso musical inspirado en Chabuca Granda, "Déjame que te cuente".

“Mi personaje enfrenta esa confrontación que surge cuando tienes entre 30 y 40 años y empiezas a reevaluar tu vida y los éxitos que has alcanzado, mientras las mentiras que te has dicho se vienen abajo”, comenta Zunino. Emilia Drago, por su parte, añade: “Mi papel como Bárbara es confrontar constantemente lo que no es auténtico. Es de esas personas que no guardan secretos y que empujan a los demás a revelar lo que esconden”.

Este reencuentro desatará una confrontación entre varios personajes, mientras recuerdan pasajes de su vida al ritmo de las canciones de los Hombres G. Pronto, la noche se convertirá en una gran prueba, donde la revelación de secretos y mentiras pondrá en juego las relaciones de todos los presentes.

En enero de 2012, el actor viajó a New York para protagonizar el musical Chicago en Broadway, convirtiéndose en el primer latinoamericano en tener el rol principal en esa obra, donde interpretó a Billy Flynn en el musical. / DANIELA TALAVERA

Pasión por el musical

Aunque hoy en día el teatro musical es una opción atractiva para los amantes del género, con sus fusiones de temas clásicos, canto, coreografías y actuaciones cautivadoras, Zunino y Drago comenzaron en una época en la que los musicales apenas lograban llenar el recinto.

“En los primeros musicales en los que participé no llenábamos ni un cuarto de las butacas; incluso al terminar las canciones, no sabían si aplaudir o solo mirarnos. Había una brecha enorme que fuimos rompiendo poco a poco”, recuerda Zunino, quien en 2012 se convirtió en el primer actor peruano en protagonizar el icónico musical Chicago en Broadway. “Llegué allá pensando que era un tipo con suerte, pero ahora entiendo que fue el mérito de lo que empezamos aquí lo que me llevó a estar en ese escenario internacional”, añade.

La actriz peruana debutó, y tuvo sus primeros contactos con el teatro musical, con el estreno de la obra Amadeus (2008), dirigida por Jorge Chiarella Krüger. / DANIELA TALAVERA

Por su parte, Emilia Drago destaca el trabajo de Denisse Dibós con Preludio Asociación Cultural, la compañía que fundó y que ha sido responsable de numerosas y exitosas producciones de teatro musical en Lima. “Ella abrió una puerta, aventurándonos en este mundo musical-teatral donde el mayor reto es el costo de hacer este tipo de producciones. Por eso no hay tantas producciones musicales al año”, comenta Drago.

Con el tiempo, el lenguaje y las dinámicas entre el público y el actor, reunidos en un escenario con música, se transformaron en pequeños conciertos que cuentan una historia atrapante. En este nuevo show musical, Marco Zunino y Emilia Drago estarán acompañados por Tati Alcántara, Nicolás Galindo, Daniela Camaiora, Miguel Álvarez y Sebastián Stimman, además de una banda en vivo y la dirección musical de Jorge “El Awelo” Miranda.

“Era complicado pensar que no se podía hacer teatro musical sin ser músico y cantante al mismo tiempo, pero ya no. El futuro es esperanzador para este tipo de producciones, que siguen apareciendo, y hay un gran público esperando para verlos, cantar y sentirse libres”, concluye Drago