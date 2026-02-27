Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magdyel Ugaz llevaba años instalada en el vértigo de la televisión diaria cuando entendió que el éxito también puede ser una rutina que no te deja mirar a los lados. En el 2025 eligió otra cadencia: menos horas de set, más escenario; menos urgencia, más presencia.

Magdyel Ugaz debuta junto a Gianella Neyra como productora de cine con "Medias hermanas". Narra la lucha que emprendió contra aquellas voces que le decían que no iba a poder, también contra sus propios temores e inseguridades. Recuerda, además, cuando sufrió de acoso sexual, las heridas que esta dura experiencia le han dejado y el proceso de curación.
