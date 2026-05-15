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Resumen

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En su comedor —donde años atrás se sentaron María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, invitados del circo de la Chola Chabuca—, Pimentel ahora habla de “Senado”. (Foto: JOEL ALONZO HUAMAN/EL COMERCIO)
En su comedor —donde años atrás se sentaron María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, invitados del circo de la Chola Chabuca—, Pimentel ahora habla de “Senado”. (Foto: JOEL ALONZO HUAMAN/EL COMERCIO)
Por Leslie A. Galván

Hay juguetes desperdigados entre los muebles de la sala de Ernesto Pimentel. El artista está sentado junto a Gael, su hijo de 6 años, cuando el equipo de El Comercio llega a su puerta. “No voy a hacer la casa distinta para que me atienda la prensa. Normal, estoy con mi hijito”, dice. “¡Hola!”, sonríe el niño, con algunos dientes aún ausentes. Gael nació en 2019 mediante reproducción asistida, fruto del vínculo de Ernesto con su mejor amiga, Miluska Jácome, con quien compartirá una tarde familiar junto a su hijo en el festival infantil de Bob Esponja.

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