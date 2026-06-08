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Resumen

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Antes de ser el León de la cumbia, antes de que el público lo llamara ‘El Duque’, ‘Benjamín’ o por cualquier otro nombre que la actuación le fue dando, André Silva tuvo en “Misterio” su primer personaje importante: ‘Freeman’. Casi 25 años después, su carrera ha crecido con retos cada vez más exigentes. Pasó del drama a la villanía, del canto al baile, del entrenamiento militar al humor y, ahora, a la poesía.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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