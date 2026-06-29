Por Alfonso Rivadeneyra García

Juan Carlos Fisher (Lima, 1981) duda unos segundos al responder cómo era su vida hace 10 años, cuando dirigió por primera vez en Lima “Mamma Mia!”, clásico del West End que se convirtió en el musical más visto en la historia del Perú con producción de Los Productores. Una administradora de hotel y tres hombres que vuelan a su encuentro, historia de amor que a punta de baile y música de los suecos de Abba presentó un Mediterráneo donde, incluso cuando el sol se pone, pareciera que nunca es tarde para cumplir los anhelos.