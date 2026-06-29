Juan Carlos Fisher (Lima, 1981) duda unos segundos al responder cómo era su vida hace 10 años, cuando dirigió por primera vez en Lima “Mamma Mia!”, clásico del West End que se convirtió en el musical más visto en la historia del Perú con producción de Los Productores. Una administradora de hotel y tres hombres que vuelan a su encuentro, historia de amor que a punta de baile y música de los suecos de Abba presentó un Mediterráneo donde, incluso cuando el sol se pone, pareciera que nunca es tarde para cumplir los anhelos.

“Mi vida era mucho más intensa. Diferente. Era más joven y por lo tanto, quizá menos maduro”, cuenta Fisher a El Comercio desde el teatro Peruano Japonés. “Entonces sentía que estaba cumpliendo muchos sueños y eso era muy emocionante”, añade. Al frente suyo el escenario recibe los últimos retoques; una posada de estilo griego arquetípico, casi sacada de una foto de Instagram. Paredes claras con puertas y ventanas azules, por donde cruzarán los personajes, como pasó en la versión original de Broadway de 1999, así como la película que protagonizaron Meryl Streep, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgard, Colin Firth y Pierce Brosnan en 2008.

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Experiencia transformadora

Podría decirse que esta experiencia cambió la vida de Fisher, quien pasó a dirigir la obra en su versión española. “Teatro Olympia de Valencia, función 1042”, dice de memoria sobre lo que acontece al otro lado del Atlántico durante esta entrevista. Una experiencia que se ha filtrado al nuevo montaje peruano. “Creo que es muy bonito reencontrarte con un montaje que has hecho aquí y del que tienes recuerdos maravillosos, utilizando también la experiencia que se sigue haciendo en España, con otro equipo creativo. Eso me ha servido para seguir entendiendo la obra y verla a través de ojos de otras personas, para entender más el universo de los personajes”, sostiene el director.

“Hay algo emocionante de hacer una obra que te ha acompañado tanto tiempo y que me ha generado tantas satisfacciones, no solamente en Lima, sino que me ha abierto una puerta en otro país. Esta obra genera una cosa muy especial que pone a la gente, a todos los involucrados, de buen humor. Es una obra que exuda felicidad”, dice Fisher. Razón no le falta; pocos grupos pueden darse el lujo no solo de tener tantos temas entre las canciones más pedidas de la radio, o con reproducciones en streaming. Abba tiene todo eso y, encima, melodías pegajosas de alcance mundial. Incluso quien no los conoce de nombre ha tenido que escucharlos.

Considerando el éxito de la obra [al cierre de este texto ya se habían prevendido más de 13.000 entradas], surge una duda: ¿Al peruano le gustan los musicales? “Yo creo que al peruano le gusta que le cuenten buenas historias y pasarla bien”, sostiene Fisher. “A todos nos gusta por momentos ver una película intensa, ver una cosa seria y removedora, profunda, pero también una comedia o una serie que nos haga pasar un buen rato”.

Stefano Meier y Mariagracia Mora son dos de los nuevos integrantes del elenco de la obra. / Giuseppe Falla

El corazón de la obra

Mientras hace una década el protagónico de Donna cayó en manos de Ebelin Ortiz, este 2026 el rol es para Érika Villalobos, experimentada tanto en drama como en comedia y en la cual Fisher vio cualidades para el papel. “A mí me parece una actriz extraordinaria y hemos trabajado hace muchísimo tiempo en otro musical que dirigí, ‘El jardín secreto’ en el Teatro Segura. A mí siempre me ha gustado el trabajo de Erika, su compromiso y conexión con la verdad en el escenario”.

“Sentía que había algo, tenía una intuición ahí de que Erika podía ser nuestra Donna y con el equipo nos dimos cuenta que era una posibilidad, se lo propusimos y se alinearon los astros, los chakras, los dioses del teatro. Todo se alineó para que pueda suceder, porque a veces queremos que algunas personas sean parte de los proyectos, pero a veces simplemente no se puede”, dice Fisher. La conversación termina y nos vamos. Por ahora, la nostalgia se canta a puerta cerrada.