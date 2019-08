“Estrategia de luz”: el otro no siempre es el infierno

“Juana, la loca, tiene una toca llena de caca para tu boca”. La frase se repitió tantas veces que quedó tatuada en la mente de Alberto Ísola. Él no sabe de dónde salió ni cómo se la aprendió, solo que está allí desde siempre. “Esa fue la forma en la que me acerque a ella –dice–, una forma bastante particular de quedarse en el imaginario colectivo”.

En efecto, Juana I de Castilla –más conocida como la ‘Loca’– ha trascendido como una mujer que amó demasiado y que, al no encontrar respuesta en su esposo, perdió la cordura. Para evitar problemas, la encerraron gran parte de su vida en una celda en Tordesillas.

“La gente se suele preguntar: ¿cuándo se volvió loca esta mujer? Hay muchas versiones, pero si te pones a investigar, catalogarla así era la excusa perfecta para sacarla del poder –señala Ísola–. Lo que ella vive es un complot espantoso entre su padre, marido e hijo. El tema de la locura se ha usado durante mucho tiempo y en situaciones de totalitarismo, pues es una manera de impedir que la persona ejerza el poder”.

En el montaje, Laura D’Anna da vida a Teresa de Ávila, mientras que Teresita Galimany es la reina Juana. (Foto: Escena Contemporánea)

Pero, además de ser víctima de sus familiares, Juana jamás tuvo voz. De hecho, todo lo que sabemos de ella es por otras personas. Y quizá por eso sea tan interesante la obra “Estrategias de luz”, que Ísola dirige este fin de semana en el Teatro Británico, porque por fin, y aunque se trate de una ficción, ella podrá hablar y expresar su sentir.

—El encuentro—

Casi como guardando una línea entre sus últimas obras, en “Estrategias de luz” Ísola muestra el encuentro ficticio entre dos personajes históricos que jamás coincidieron en vida. La autora Adriana Genta reúne dentro de una celda a Juana y a Santa Teresa de Ávila, mujer de fe conocida por cuestionar el orden eclesiástico de su época.

Ísola prepara "La travesía" luego de dirigir una obra en Buenos Aires. (Foto: El Comercio) El Comercio

“Aunque estas dos mujeres compartían el mismo confesor, la unión nunca se dio, así que esto es un poco borgiano –comenta Ísola–. El mayor interés de la obra no es pegarse a la historia, sino que se esfuerza por mostrar el encuentro entre dos mujeres que eran consideradas difíciles por un sistema patriarcal, que es la Iglesia y el reino. El padre de Teresa la envió a llevar el consuelo de la fe a Juana, pero realmente se trató de un castigo, una forma de someter a una monja demasiado independiente”.

Si bien “Estrategias de luz” se monta en el Teatro Británico, el estreno mundial fue en Buenos Aires hace unos meses. Ísola estuvo de paso por esa ciudad y se encargó de llevar el montaje a buen puerto, lo que replica aquí en Lima con el mismo elenco de actrices.

—El otro en cuestión—

En medio de noticias sobre tiroteos y muertes, “Estrategia de luz” cobra mayor sentido. “Creo que la obra habla de ser distinto –afirma Ísola–, un otro en una sociedad que no lo permite. Para la autora, la imagen de la luz es la fe, y para mí es la posibilidad de identificarse con el otro, de hablarle, crecer con él, y eso, en un momento en el que la otredad es sinónimo de burla, en el caso más suave, o muerte, en el más violento, me parece pertinente”.

“En ‘A puerta cerrada’ de Sartre –agrega– se plantea el infierno como vivir el resto de la existencia en un cuarto con personas con las que te llevas muy mal. De allí la famosa frase ‘el infierno son los otros’. Al leerla me marcó, pero también me hizo pensar que la salvación sí existe y que está en los otros”.

Más información

Lugar: Teatro Británico. Dirección: calle Bellavista 527, Miraflores. Funciones: hoy, mañana y lunes 12, 8 p.m. Entradas: Teleticket.