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Resumen

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Vanessa Vizcarra dirige “Eureka Day”, una comedia que explora los límites del consenso y las tensiones que nacen del miedo.
Vanessa Vizcarra dirige “Eureka Day”, una comedia que explora los límites del consenso y las tensiones que nacen del miedo.
/ Marcelo Morales
Por Ángel Navarro Quevedo

Un chat de padres saturado de mensajes, una reunión por Zoom que se sale de control y una discusión que nadie consigue cerrar. Lo que podría ser una escena cotidiana termina convertido en una guerra de posiciones en Eureka Day, la obra que llega al Teatro La Plaza bajo la dirección de Vanessa Vizcarra. Ambientada en un colegio privado estadounidense que se enorgullece de su espíritu inclusivo y de sus valores políticamente correctos, la historia arranca con un brote de enfermedad y deriva rápidamente hacia un terreno mucho más incómodo: la imposibilidad de ponerse de acuerdo.

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