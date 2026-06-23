Un chat de padres saturado de mensajes, una reunión por Zoom que se sale de control y una discusión que nadie consigue cerrar. Lo que podría ser una escena cotidiana termina convertido en una guerra de posiciones en Eureka Day, la obra que llega al Teatro La Plaza bajo la dirección de Vanessa Vizcarra. Ambientada en un colegio privado estadounidense que se enorgullece de su espíritu inclusivo y de sus valores políticamente correctos, la historia arranca con un brote de enfermedad y deriva rápidamente hacia un terreno mucho más incómodo: la imposibilidad de ponerse de acuerdo.

Lo que en principio parece una discusión sobre la vacunación obligatoria acaba revelando las fisuras de una comunidad que había construido su identidad alrededor del consenso. Padres, docentes y directivos, convencidos de actuar por el bien común, terminan atrapados en una sucesión de reuniones y desacuerdos donde cada intervención parece complicar más las cosas. “Lo que está por debajo de la obra, más allá de las ideas, es el fundamentalismo y la necesidad de actuar desde el miedo”, explica Vizcarra.

Entre reuniones virtuales y discusiones interminables, “Eureka Day” retrata con humor las contradicciones de una comunidad que busca ponerse de acuerdo. / Marcelo Morales

La directora decidió mantener la historia en su contexto original, sin trasladarla a una realidad peruana. Sin embargo, fue precisamente esa distancia la que terminó acercando la obra al público local. Las dinámicas de los personajes, las tensiones y hasta las situaciones más absurdas encuentran ecos en cualquier chat de padres, en una junta de vecinos o en una discusión familiar. “Parte del trabajo fue reconocer cómo podíamos vincularnos con lo que les pasa a estos personajes”, señala.

Con Stephany Orúe, Manuel Gold, Anaí Padilla, Fiorella de Ferrari y Diego Pérez en escena, la comedia utiliza el absurdo para poner en evidencia algo más profundo. Las risas nacen de reconocer comportamientos familiares, pero también de descubrir cuánto hay de uno mismo en personajes que intentan ser razonables mientras sus certezas se desmoronan.

Stephany Orúe, Manuel Gold, Anaí Padilla, Fiorella de Ferrari y Diego Pérez integran el elenco de “Eureka Day” en el Teatro La Plaza. / Marcelo Morales

La dificultad de convivir

Para Vizcarra, el conflicto que atraviesa Eureka Day va más allá de las vacunas o de la corrección política. La obra habla, sobre todo, de una época en la que escuchar se ha vuelto más difícil. “Todos los discursos están afectados por una dificultad muy grande para realmente escuchar a la otra persona”, sostiene.

En ese escenario, el desacuerdo deja de ser una parte natural de la convivencia y pasa a percibirse como una amenaza. Cada personaje se aferra a sus convicciones sin encontrar puntos de encuentro con los demás. “Nos está costando mucho reconocer cuáles son nuestros puntos en común como sociedad; cada vez es más difícil reconocernos como humanos”, afirma la directora.

La puesta en escena utiliza el absurdo para reflexionar sobre la escucha, la convivencia y las fracturas que atraviesan la sociedad actual. / Marcelo Morales

La obra también pone en cuestión la distancia entre el discurso y las acciones. “Se ha perdido un poco el valor de verdad de la palabra, entendido como coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”, explica Vizcarra. Esa contradicción, lejos de ser excepcional, es precisamente la materia prima de la comedia que plantea Eureka Day.

Durante los ensayos, esas contradicciones dejaron de pertenecer únicamente a los personajes. Vizcarra recuerda que el proceso estuvo acompañado de conversaciones y momentos en los que actores y directora se descubrieron reflejados en las inseguridades y certezas que atraviesan la obra. “Cuando sentimos miedo o amor, el discurso se queda en un segundo plano y son nuestras emociones más básicas las que nos guían. El artista no escapa de eso”, afirma.

Quizá por eso Vizcarra asegura sentirse identificada con todos los personajes. No porque comparta sus ideas, sino porque reconoce en ellos impulsos y contradicciones profundamente humanos. Y es ahí donde, para la directora, reside la fuerza de esta obra: en la posibilidad de observar una realidad aparentemente ajena y descubrir que, detrás del caos y las discusiones, siempre hay algo propio que también merece ser examinado.