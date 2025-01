Pepa Duarte sonríe al rememorar su trayectoria en actuación, un viaje que la llevó a escenarios que jamás imaginó alcanzar. Todo comenzó en el 2006, cuando tenía 14 años. Un grupo de maestros de la Asociación Cultural Patacláun llegó a su colegio, Los Reyes Rojos, en Barranco, para invitar a los alumnos a participar en el primer interescolar de improvisación. Entre estos educadores se encontraban Patricia Portocarrero y Ricardo Morán, quienes aún no gozaban de la popularidad que hoy los caracteriza. Aquel día, Pepa descubrió una nueva forma de expresión.

“Siempre estaré agradecida con mis profesores por creer en mí. Desde muy pequeña, Patricia me llevó a dictar talleres de improvisación, y Ricardo fue un guía fundamental; ahora es un gran amigo. Muchos actores que hoy trabajan en el medio comenzaron en ese momento. Luego, estudié actuación en la Universidad Católica y artes escénicas, también participé en numerosos talleres de formación actoral con Roberto Ángeles y Alberto Isola”, recuerda la actriz.

Pepa Duarte, actriz peruana que actúa en la serie británica "Father Brown". (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Nuevas oportunidades

En el 2017, luego de realizar espectáculos de impro y puestas en escena en el Perú, Pepa viajó a Inglaterra para llevar una maestría en Theatre Lab por la Royal Academy of Dramatic Art. Se trasladó a Londres, inicialmente pensando que sería solo por un año. Sin embargo, al llegar, se encontró con un mundo vasto y lleno de oportunidades que la deslumbró. La escena teatral y audiovisual resultó ser mucho más rica de lo que había imaginado.

“En el Perú, ya había explorado bastante la industria, pero me sentía joven y con ganas de lograr más. Al llegar a Inglaterra, descubrí no solo más oportunidades, sino un mundo completamente diferente. Quería sentir que estaba alcanzando mis metas; aquí, siento que no hay límites”, confiesa. En Londres, la joven actriz se enfrentó a un entorno competitivo, donde las producciones se dirigen a audiencias globales y la representación a través de agentes era crucial. “Actuar en inglés se convirtió en un reto diario”, añade.

A pesar de las dificultades, como no hablar inglés fluidamente al principio, Pepa perseveró. “Me enfrenté a un mar de talentos, pero cada clase era una oportunidad para aprender y crecer”, añade.

“Father Brown”

Su esfuerzo dio frutos cuando audicionó para “Father Brown”, una serie de la BBC que se desarrolla en un pintoresco pueblo inglés. “Recibí la noticia de que había conseguido el papel en solo dos semanas. Fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo”, comparte emocionada.

En su rol de Eva Velásquez, Pepa lidera a un grupo de escritoras en una trama ambientada en los años 50. Este nuevo desafío no solo marca su debut en la televisión británica, sino que también la conecta con una audiencia internacional. “Es un honor formar parte de una serie que se ve en más de 200 países”, dice con orgullo.

“El episodio que grabé se estrena en enero. Cada capítulo transcurre en un pequeño pueblo de Inglaterra, donde el protagonista, Mark Williams—conocido por su papel de Arthur Weasley en las películas de ‘Harry Potter’—es un sacerdote que se enfrenta a un homicidio en cada episodio. Gracias a su habilidad, carisma e inteligencia, intenta resolver el crimen mientras la policía también investiga″, sostiene.

La actriz no se detiene ahí. Además de su trabajo en televisión, está involucrada en varios proyectos creativos. “Siempre hay espacio para seguir creando y explorando. Seguiré audicionando, pero el próximo año hay una serie que estoy locutando, donde hago la voz de un alien, saldrá en YouTube. Se llama ‘Gulu, gulu’”, afirma. “También implementaré una serie de talleres y estoy escribiendo un proyecto relacionado con la solidaridad. Además, nos han invitado a China en abril para presentar la obra ‘Eating Myself’”, subraya con entusiasmo.

Sinopsis

La serie “Father Brown” se estrenó en enero del 2013 y presenta la historia de un sacerdote interpretado por Mark Williams, también conocido por ser Arthur Weasley en las películas de “Harry Potter”, quien ayuda a resolver crímenes que ocurren en el pueblo de Cotswold de Kembleford.

De acuerdo a la sinopsis oficial, para la décimo segunda temporada, el padre Brown y compañía están “más ocupados que nunca”, pues un cardenal del Vaticano llegara al pueblo con una misión confidencial para el padre Brown que lo obligará a pedirle apoyo a Flambeau, uno de sus más antiguos adversarios.

Elenco

Estos son algunos de los actores que forman parte del reparto de “Father Brown”:

Mark Williams (Father Brown)

Claudie Blakley (Mrs Devine)

Tom Chambers (Chief Inspector Sullivan)

John Burton (Sergeant Goodfellow)

Ruby-May Martinwood (Brenda)

Fecha de estreno

La décimo segunda temporada de “Father Brown” se estrenará el 10 de enero en la BBC.