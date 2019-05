"Fuenteovejuna": cuando el clamor popular cunde y se desborda

Cuando el barrio golpea al ladrón, lo amarra a un poste y lo deja al borde de la muerte. Cuando el pueblo, cansado de tanta corrupción, tortura y lincha a su alcalde. Cuando los nativos toman las armas y arremeten contra policías, hartos de ser ciudadanos de segunda. Todo eso es “Fuenteovejuna”.

"Muchas situaciones son similares a las de 'Fuenteovejuna'", sostiene Omar del Águila, director que desde hoy lleva el clásico de Lope Vega a las tablas de la Asociación de Artistas Aficionados. "También lo son la lucha de la mujer hoy en día, el abuso de las personas que tienen poder y que no respetan la tierra de otros, como puede haber pasado en Bagua, en Las Bambas, en Ilave o en Manta y Vilca, donde las mujeres fueron abusadas y nadie las pudo defender", añade. La historia siempre es la misma.

Sucedió también en el pueblo español de Fuenteovejuna, alrededor de 1476, cuando los pobladores se alzaron para asesinar al comendador Fernán Gómez de Guzmán. Ese hecho fue tomado por Lope de Vega, quien tiñó la historia de ficción y la volvió un clásico de la literatura. En su versión, el representante de la corona no se cansa de abusar de su poder.

Sobre ello, Del Águila da mayores pistas: "Se lo acusa de violaciones y maltrato, pero no hay nada específico, aunque el texto deja entender que puede ir a las tierras de cualquier persona y tomar en posesión lo que se le antoje. Lo que sí se sabe es que ni bien llega a Fuenteovejuna empieza a abusar de todas las mujeres y que pone su mira en Laurencia, la hija del alcalde que está enamorada de Frondoso. En el momento de su boda, él irrumpe con sus secuaces y la rapta". Pero Laurencia logra escapar y convence a todo el pueblo de no dejarse pisar por el comendador. Pronto todos toman las armas y la vida del burócrata como muestra de su desprecio.

AL DETALLE

Es fácil confundirse, pero el mensaje de "Fuenteovejuna" elude la oda al trabajo en equipo, a la unión para librarse del yugo de un líder injusto. La obra, por el contrario, hace hincapié en las paradojas de la vida real y las personifica en Laurencia.

En una escena, ella abandona a una de sus amigas cuando esta le pide ayuda porque los soldados están a punto de llevársela. Luego le pide disculpas y dice un monólogo en el que acusa a los hombres de no ser fieras, porque si lo fueran atacarían a quienes quieren robarse a sus hijos. Del Águila explica: "Las personas no siempre saben cómo reaccionar ante estas situaciones. Ella, por ejemplo, al principio no supo qué hacer, pero luego se convirtió en una fiera. Ese juego es una constante en la historia".

Hacia ese camino va el montaje de la AAA, que invita a que el público se cuestione. "Cuando suceden injusticias, ¿qué nos queda? ¿Callar? ¿Ir al otro extremo: tomar las armas y matar? Es un círculo vicioso y como no sabemos por dónde ir, esta obra se ciñe a mostrar la situación y decirles a quienes la vean: ¿esto te suena? ¿Te ves reflejado?", añade el director.

"Fuenteovejuna" también habla del amor, pero no solo del romántico que viven Frondoso y Laurencia. "Lo que mueve la historia es el amor –señala Del Águila–, pero en términos generales, lo que incluye el amor entre padre e hija y el amor propio. Es el hacer o dejar de hacer por amor".

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Asociación de Artistas Aficionados. Dirección: Jr. Ica 323, Cercado de Lima. Estreno: hoy, 8 p.m. Horario: viernes y sábados, 8 p.m.; domingos, 7 p.m. Entradas: S/10 en boletería.