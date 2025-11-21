“Dejé de tener miedo a ser yo mismo”: Gabriel Calvo habla de su nueva etapa, revela propuesta para postular como diputado y presenta su nueva sátira política

La historia de “El primer damo” no nació en un gabinete creativo ni en una mesa de productores; nació de un encuentro casual, casi doméstico. En el set de “Studio cocina”, un programa gastronómico. Gabriel Calvo, conductor del espacio, cocinaba con su invitada: Keiko Fujimori. Era un programa “relajado, como tiene que ser”, recuerda. Nada de política. Solo dos personas conversando mientras picaban, sofritaban, reían.

Pero bastó una química espontánea entre ellos para que las redes enarbolaran su instinto más lúdico. Y fue entonces cuando apareció Pablo Saldarriaga, actor, músico. “Mi hermano en la vida”, dice Gabriel. Dos hombres que piensan distinto en política, pero que se respetan desde un lugar esencial: la amistad como espacio seguro en un país donde casi nada es seguro. Pablo lo miró y dijo: “Oye, ¿y si hacemos una comedia musical que se llame ‘El primer damo’?”. El resto fue vértigo. Ideas lanzadas, conversaciones interminables y carcajadas.

Sátira sin partido, pero con misión

“‘El primer damo’ no es una obra sobre política”, dice Gabriel, aunque la política esté ahí, como un perfume inevitable. “No hace campaña ni apunta contra nadie; juega, insinúa, parodia. Y, sobre todo, se burla del imaginario colectivo que inventa novelas donde no las hay”.

En escena, Gabriel interpreta a Gabriel. “Casi un documental… casi”, bromea. La premisa: en los peores tiempos de la política peruana, solo un hombre —el supuesto primer damo— puede salvar al país usando su arma más improbable: la seducción. Su mejor amigo será su entrenador, su guía, su sombra. De ahí parte una misión delirante que mezcla acción, aventuras y un toque de romance que jamás se confiesa del todo.

“Hablamos de estrategias para poder cumplir el plan, pero de política no. Y el final va a volar cabezas. Es un giro que no necesita ruido político para ser contundente”, aclara.

El humor como puente

Gabriel habla del poder con la lucidez de quien lo ha visto de cerca: “El poder puede ser una herramienta maravillosa o nefasta. Depende de quién la tenga”. Y confiesa que sí, tres partidos le ofrecieron ser candidato al Congreso. Lo agradeció, pero no es su camino ahora. Su tarea inmediata tiene otro escenario.

“He tenido propuestas para postular como diputado y las agradezco, pero ahorita estoy concentrado en otros proyectos”, asegura.

Gabriel Calvo incursiona en la sátira política con "El primer damo" junto a Pablo Saldarriaga. (Foto: Joel Alonzo / GEC)) / JOEL ALONZO

Comienzo nuevo

Gabriel Calvo recuerda también el nuevo inicio que vivió en el 2022, cuando regresó a los escenarios después de muchos años lejos de ellos. Fue, dice, un punto de quiebre: el momento en que decidió volver distinto, más claro y sin poses.

“Dejé de tenerle miedo a ser yo mismo, a decir lo que pienso sin preocuparme tanto por lo que la gente pueda decir. Eso lo aprendí mucho en el streaming, en internet, donde muchos tienen pánico a la funa o a que los critiquen por pensar distinto. Y así, mucha gente deja de expresar su opinión por miedo”, señala.

“¿Que si alguna vez se me pasó la mano con un comentario? Sí, claro. Con uno y con varios. Me hago responsable. Pero también es parte de momentos en los que uno está atravesado por la realidad, una realidad que te explota en la cara, que te golpea. No es una justificación, pero siempre he asumido mis errores. Hoy soy alguien que dice lo que piensa, pero mucho más regulado por mí mismo, porque nadie me regula. Yo mismo voy encontrando ese equilibrio”, subraya.