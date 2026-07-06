El espectáculo se instalará del 17 de julio al 30 de agosto en el Círculo Militar de Salaverry.
El espectáculo se instalará del 17 de julio al 30 de agosto en el Círculo Militar de Salaverry.
Por Redacción EC

Con el inicio de la temporada de circos en el Perú, el Circo Montecarlo alista una de sus principales novedades: la llegada a Lima de un grupo de trapecistas reconocidos internacionalmente, ganadores del Festival Internacional de Circo de Girona, en España.