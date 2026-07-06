Con el inicio de la temporada de circos en el Perú, el Circo Montecarlo alista una de sus principales novedades: la llegada a Lima de un grupo de trapecistas reconocidos internacionalmente, ganadores del Festival Internacional de Circo de Girona, en España.

La agrupación europea ofrecerá una rutina de alta complejidad que incluye impresionantes saltos y las famosas cuatro vueltas en el aire, una hazaña reservada para los mejores artistas del planeta.

Esta atracción estelar formará parte de una temporada que reunirá a destacados artistas internacionales en un espectáculo diseñado para toda la familia, donde la emoción, el riesgo y la fantasía serán los protagonistas.

El espectáculo se instalará del 17 de julio al 30 de agosto en el Círculo Militar de Salaverry.

El Circo Montecarlo presentará además una renovada producción bajo una gigantesca carpa multicolor de estreno, especialmente acondicionada para albergar números de gran formato y brindar una experiencia inmersiva a los asistentes.

Entre las atracciones que prometen mantener al público al borde de sus asientos destacan el impactante Globo de la Muerte, donde motociclistas desafían las leyes de la física dentro de una esfera metálica; el Extreme BMX Show, con impresionantes acrobacias en bicicletas; el espectacular Péndulo Fantástico; los equilibristas sobre alambre doble; acróbatas de talla internacional y una divertida troupe de payasos que garantizarán momentos de alegría para grandes y chicos.

“Queremos que las familias peruanas vuelvan a vivir la magia del circo tradicional con artistas de primer nivel y números que pocas veces se presentan en el país. Hemos preparado una experiencia llena de emoción, adrenalina y asombro para todas las edades”, señalaron los organizadores.