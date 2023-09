El popular conductor de televisión, Gian Piero Díaz, anunció su regreso al teatro tras una década de ausencia. El actor participará en la obra “Lovers”, una comedia interactiva que se estrenará el próximo 17 de octubre en el Teatro NOS de San Isidro.

Díaz, quien es conocido por su participación en programas como Esto es guerra y Combate, dijo que la actuación siempre ha sido su pasión, pero que decidió alejarse de ella porque le demandaba mucho tiempo. Sin embargo, aceptó la propuesta de su socio y director de la obra, Gino Tassara, para participar en una temporada corta.

“Es lo que necesitaba para volver a engancharme con la actuación que es lo que me gusta y me apasiona”, dijo Díaz. “Entrar a una serie o una novela para mí va a ser imposible porque no tendría tiempo para la familia y para otras cosas”, agregó.

Sobre “Lovers” y la actuación de Gian Piero Díaz

El actor interpretará a un personaje “idiota”, como él mismo lo describió. Además, se mostró entusiasmado por reencontrarse con el público y tener contacto con ellos en esta puesta teatral interactiva.

“Va a ser lindo, además jugamos con el público. Conversamos mucho con ellos, hay un tema de experiencia también con el público”, indicó Díaz. “Son las diferentes formas de enamorarte y desenamorarte, en una época donde todo es like y corazón. Queremos entender un poquito hacia donde van las relaciones”, añadió.

“Lovers” es una obra que aborda las diferentes etapas del amor, desde el primer beso hasta el desamor. La obra contará con la participación de Rossana Fernández Maldonado, Alexandra Graña y Gonzalo Revoredo. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Datos de “Lovers”