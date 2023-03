Lo entrevisto en el mismo sofá cabriolé rojo donde tantas veces se explayó Osvaldo Cattone, en el renovado hall de ingreso al teatro. “Todos tenemos una historia con el Marsano”, me dice Giovanni Ciccia, quien lleva tres meses de ensayos con su elenco mientras obreros y técnicos refaccionaban cañerías, alfombras y cableados. En efecto, todos tenemos una historia y la suya empieza en 1976, en una butaca de la platea del teatro, cuando vio por primera vez Aleluya Aleluya con sus padres. “Y te podría decir que si no fuera por el Marsano y por Osvaldo, no sería actor ni me dedicaría a dirigir”, añade.

La responsabilidad de relanzar el teatro era para él una oferta imposible de rechazar. Y la asumió sin dudas, con la certeza de quien sabe que recuperar un teatro como el Marsano es devolver el músculo cardíaco a la ciudad. Y, por supuesto, valorar con ello el legado de Cattone y una frase suya que él repite como un mantra: “todo está permitido en el teatro, menos aburrir al público”, explica el director, cuya primera experiencia dirigiendo en esta sala fue en el 2015, montando el popular musical “Avenida Larco”. Interpretada por Sergio Galliani, Magdyel Ugaz, Milene Vázquez y Gonzalo Torres, En “La verdad”, una obra que añade a lo que podría leerse como una ligera comedia de situaciones, un revelador contrabando ético. (FOTO: RENZO SALAZAR/ EL COMERCIO) La verdad sea dicha Escrita por Florian Zeller, autor de la fundamental “El Padre”, obra me marcó el último gran éxito del Osvaldo Cattone, “La Verdad” es un interesantísimo mecanismo teatral. Elegida por la productora Makhy Arana, la obra supone una vuelta de tuerca al tradicional repertorio del Marsano, al sumar una lúcida revisión contemporánea a las infidelidades propias de las típicas comedias conyugales. “Que bien suena esto” dijeron Ciccia y sus actores Sergio Galliani, Magdyel Ugaz, Milene Vázquez y Gonzalo Torres en la primera lectura. “Florian Zeler es un genio”, enfatiza el director. “No es casualidad de que sea uno de los dramaturgos más montados actualmente. Ha hecho una comedia de enredos para el siglo XXI, con la sutileza y minimalismo que requiere el teatro contemporáneo. Digamos que es una gran comedia sobre la miserable condición humana, sobre cómo la mentira parece inherente al ser humano y la verdad aparece a partir de ella. Me gustan las comedias que además de hacer reír te erizan la piel”, explica. Explicaciones a la esposa: Sergio Galliani y Magdyel Ugaz, en “La verdad”, obra de Florian Zeller dirigida por Giovanni Ciccia. (FOTO: RENZO SALAZAR / EL COMERCIO) Uno de los grandes logros de la obra es devolver a las tablas a un actor como Sergio Galliani, retirado hace años siguiendo proyectos personales. Cómplice del teatro, la música y la vida, para Ciccia volver a trabajar con él es reencontrarse con un actor absoluto, un guerrero dispuesto siempre a tentar caminos nuevos. “Y eso es algo que me ha servido mucho. Sergio siempre me ha dado la fuerza seguir. Me ha convertido en una persona mucho más atrevida. Es mi hermano mayor”, afirma.