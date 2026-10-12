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Geometría de la Luz reúne obras en blanco y en color que se presentan en La Galería, en San Isidro, y que van a estar abiertas al público tras la inauguración del 7 de octubre.
Geometría de la Luz reúne obras en blanco y en color que se presentan en La Galería, en San Isidro, y que van a estar abiertas al público tras la inauguración del 7 de octubre.
Por Ángel Navarro Quevedo

Nadie verá la misma obra en “Geometría de la Luz”, y eso no es un accidente; así fue diseñada. Quien entre a La Galería y se ubique a la izquierda de una de las piezas de Gloria Frugone verá tonos rojizos; quien la mire desde la derecha encontrará un blanco casi puro. Y quien regrese tres horas más tarde descubrirá otra composición, porque la luz del día habrá movido las sombras y los reflejos.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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